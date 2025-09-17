Statista e padre dell’Europa: a Varese tre momenti per ricordare Alcide De Gasperi
Due incontri e una mostra per ricordare il politico delle Democrazia Cristiana. Uomo di confine, cattolico e antifascista, protagonista del centrismo agli esordi della Repubblica e del sogno dell'unità tra i popoli europei
Uomo di confine, centrista e antifascista, padre fondatore dell’Europa, ultimo presidente del consiglio del Regno d’Italia e primo della Repubblica: a Varese si ricorda la figura di Alcide De Gasperi.
Tre giorni di iniziative promosse dalla Provincia di Varese, dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale, l’Università dell’Insubria, Persone e città, Rete Popolare, Fondazione popolari varesini, Associazione popolari varesini e Libertas, per ripercorrere la vita, ritrovare le idee, cercare l’eredità dell’uomo politico trentino, nato suddito austroungarico e divenuto poi il più importante esponente della Democrazia Cristiana in Italia (nella foto di apertura: De Gasperi nel celebre e sofferto intervento alla Conferenza di pace di Parigi del 1947).
Senza dimenticare – sarà al centro di uno dei tre momenti – il ruolo nell’immaginare l’Europa unita, con una visione lungimirante che solo in parte trovò attuazione, nel crepuscolo della sua esistenza, insieme ad altri due politici cristiani, come Robert Schumann – anch’egli uomo di confine – e Konrad Adenauer.
Le iniziative per ricordare De Gasperi a Varese
Il primo appuntamento è per giovedì 18 settembre alle ore 21 a Villa Recalcati.
“Alcide De Gasperi e la responsabilità politica : una eredità per il presente” è il tema dell’incontro che vedrà protagonisti Antonio Polito, giornalista e noto commentatore televisivo, autore del libro Il Costruttore dedicato alla figura del leader cattolico. Insieme a lui, stimolato dalle domande del moderatore, Enrico Castelli, già vicedirettore Rai, sarà presente Paolo Alli, segretario della Fondazione Alcide De Gasperi.
Il secondo appuntamento è previsto il 3 ottobre alle ore 21 a Villa Ponti quando si confronteranno sul tema di grande attualità “L’Europa, la difesa comune e il suo futuro” gli europarlamentari Massimiliano Salini del Partito Popolare Europeo e Giorgio Gori del Partito socialista europeo. Durante l’incontro, moderato da Daniele Bellasio, vicedirettore del Sole 24 Ore, è previsto un intervento di Mario Iodice dell’Università dell’Insubria.
La mostra
A partire da sabato 20 ottobre, chiunque potrà infine approfondire e conoscere più da vicino la figura dello statista, visitando la mostra “Servus inutilis, Alcide De Gasperi e la politica come servizio” che sarà esposta a Villa Recalcati in piazza Libertà 1 a Varese fino a domenica 5 ottobre.
La rassegna, attraverso documenti, scritti e fotografie, offre una prospettiva dinamica ed evolutiva della vicenda storica, politica e umana di Alcide De Gasperi, mettendo in luce il pensiero e l’operato di un uomo che amava definirsi “servus inutilis” la cui esistenza è stata dedicata al servizio del bene comune.
