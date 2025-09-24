Strasaronno 2025, le modifiche della viabilità per domenica 28 settembre

In occasione della dodicesima edizione della StraSaronno, dalle 9.00 sino alle ore 13.00 su tutte le vie interessate ed adiacenti al percorso potranno essere previste chiusure parziali in ordine alla sicurezza ed al numero dei partecipanti, con sospensioni temporanee della circolazione al passaggio dei corridori.

Il percorso della manifestazione interesserà le vie:

Don Volpi, Montoli,

Volta,

Venezia,

Larga,

Don G.B. Radice,

Padre G.B. Busnelli,

Caio Giulio Cesare,

Brianza,

Buraschi,

Pastore,

Pozzo,

G.B. Busnelli,

Larga,

Trieste,

Togliatti,

Don Volpi,

Domenica 28 Settembre dalle 6.00 alle 17.30 vigono divieto di sosta in regime di rimozione forzata e divieto di transito in Via Caduti di Cefalonia (tratto compreso tra Via Don Volpi e Via Trento) e Via Don Volpi (tratto compreso tra Via Montoli e Via Sanzio).