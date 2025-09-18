Tango argentino: tutti i corsi di settembre con Varese Corsi
Da lunedì 22 settembre tutti i corsi in partenza con Varese Corsi dedicati al tango. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
A settembre tornano i corsi di tango firmati Varese Corsi con proposte pensate per ogni livello di esperienza. A partire da domenica 21 settembre, sono in partenza sei corsi dedicati agli appassionati di questa danza.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni
Tango argentino: pratica. Un’opportunità unica e gratuita per avvicinarsi al mondo del tango argentino, aperto a tutti. Sarà possibile muovere i primi passi di questa affascinante danza sotto la guida di insegnanti esperti, in un ambiente informale e accogliente. Appuntamento per domenica 21 settembre dalle 19:00 alle 23:00
Tango argentino (principianti assoluti). Un percorso per chi si avvicina per la prima volta al tango, per imparare i primi passi e scoprire la magia dell’abbraccio. Tutti lunedì dal 22 settembre dalle 20:00 alle 21:00 e i mercoledì dal 24 settembre dalle 20:00 alle 21:00.
Tango argentino (intermedio). Un corso dedicato a chi già conosce le basi, ha un anno di studio nel tango, e desidera approfondire tecnica e fluidità nei movimenti. Tutti i lunedì dal 22 settembre dalle 21:00 alle 22:00 e i mercoledì dal 24 settembre dalle 21:00 alle 22:00.
Tango argentino (avanzato). Pensato per ballerini più esperti, con almeno due anni di studio nel tango. In partenza da mercoledì 24 settembre dalle 22.00 alle 23:00.
Tango argentino (avanzato 2° livello). Un percorso di perfezionamento dedicato a chi ha già raggiunto una solida padronanza e vuole portare il proprio tango a un livello superiore. In partenza da lunedì 22 settembre dalle 22:00 alle 23:00.
Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.
