Sabato 20 settembre, si è tenuta la Finale Nazionale del prestigioso concorso di bellezza “La Più Bella del Mondo” e a vincere il titolo è stata Giordana D’Arrigo, una giovane di 16 anni proveniente da Catania. Ma il vero trionfo della serata è stato per la Lombardia, che ha conquistato numerosi premi e piazzamenti di rilievo.

Galleria fotografica Tante ragazze della provincia di Varese tra le prime alla Finale Nazionale di “La Più Bella del Mondo” 4 di 7

Anastasia Nikic, di Lavena Ponte Tresa, ha conquistato il 2° posto, seguita dalla terza classificata Rossella Deda, di Varese, e dalla quarta classificata Giulia Croci, di Travedona Monate. Inoltre, Atena Monti (5ª) e Priscilla Gatta (6ª) hanno raggiunto ottimi piazzamenti, confermando la Lombardia come protagonista di questa edizione.

Un applauso speciale va anche alle ragazze arrivate a pari merito al 13° posto, tutte giovani e talentuose: Giorgia Stanganelli di Cadegliano Viconago, Stella Corradin di Besozzo, e Gioia Jaquelin Toma di Germignaga. «Giovani, talentuose e pronte a brillare», come commentano gli organizzatori, che vedono in loro un futuro promettente nel mondo delle sfilate e dei concorsi.

Anastasia Nikic, visibilmente emozionata, ha dichiarato con un sorriso: «Alla fine ci avevo quasi creduto…». I suoi agenti, Stefano e Gloria, commentano con grande fair play: «Forse alcune fasce avrebbero potuto avere destinatari diversi, ma così è in ogni concorso. L’importante è l’esperienza».

Una serata indimenticabile

L’evento è stato caratterizzato da emozioni forti, sfilate mozzafiato e un’atmosfera ricca di entusiasmo, che ha permesso alle ragazze di fare nuove amicizie e di vivere un’esperienza unica. La finale ha messo in luce la bellezza e il talento delle partecipanti, in una serata che sicuramente rimarrà nei cuori di tutti.

Complimenti a tutte le finaliste per il loro impegno, la loro passione e la loro bellezza, e non vediamo l’ora di darvi appuntamento alla nuova edizione del concorso, con tante altre sorprese e nuove promesse da scoprire.