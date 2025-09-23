Tante ragazze della provincia di Varese tra le prime alla Finale Nazionale di “La Più Bella del Mondo”
La giovane si piazza seconda al concorso nazionale, con un podio dominato dalle lombarde e tante promesse per il futuro
Sabato 20 settembre, si è tenuta la Finale Nazionale del prestigioso concorso di bellezza “La Più Bella del Mondo” e a vincere il titolo è stata Giordana D’Arrigo, una giovane di 16 anni proveniente da Catania. Ma il vero trionfo della serata è stato per la Lombardia, che ha conquistato numerosi premi e piazzamenti di rilievo.
Anastasia Nikic, di Lavena Ponte Tresa, ha conquistato il 2° posto, seguita dalla terza classificata Rossella Deda, di Varese, e dalla quarta classificata Giulia Croci, di Travedona Monate. Inoltre, Atena Monti (5ª) e Priscilla Gatta (6ª) hanno raggiunto ottimi piazzamenti, confermando la Lombardia come protagonista di questa edizione.
Un applauso speciale va anche alle ragazze arrivate a pari merito al 13° posto, tutte giovani e talentuose: Giorgia Stanganelli di Cadegliano Viconago, Stella Corradin di Besozzo, e Gioia Jaquelin Toma di Germignaga. «Giovani, talentuose e pronte a brillare», come commentano gli organizzatori, che vedono in loro un futuro promettente nel mondo delle sfilate e dei concorsi.
Anastasia Nikic, visibilmente emozionata, ha dichiarato con un sorriso: «Alla fine ci avevo quasi creduto…». I suoi agenti, Stefano e Gloria, commentano con grande fair play: «Forse alcune fasce avrebbero potuto avere destinatari diversi, ma così è in ogni concorso. L’importante è l’esperienza».
Una serata indimenticabile
L’evento è stato caratterizzato da emozioni forti, sfilate mozzafiato e un’atmosfera ricca di entusiasmo, che ha permesso alle ragazze di fare nuove amicizie e di vivere un’esperienza unica. La finale ha messo in luce la bellezza e il talento delle partecipanti, in una serata che sicuramente rimarrà nei cuori di tutti.
Complimenti a tutte le finaliste per il loro impegno, la loro passione e la loro bellezza, e non vediamo l’ora di darvi appuntamento alla nuova edizione del concorso, con tante altre sorprese e nuove promesse da scoprire.
