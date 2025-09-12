Torna l’Apemaga nei parchi del centro e dei Ronchi
Per due giorni la settimana, per le settimane di settembre
A settembre, l’ApeMaga torna a ronzare e a muoversi per i quartieri di Gallarate, per incontrare bambine, bambini e famiglie e regalare loro, dopo la scuola, un pomeriggio spensierato al parco tra letture e laboratori creativi.
Il progetto Settembrini. Il Museo dentro i quartieri, promosso dal Museo Maga e dal Premio Gallarate in collaborazione con l’Assessorato alle Attività formative di Gallarate e la Biblioteca Civica Luigi Majno, è pensato per offrire a bambini e famiglie un’occasione per trascorrere del tempo insieme all’aperto, partecipando ad attività ludiche ed educative.
Il primo viaggio dell’ApeMaga farà tappa, domenica 14 settembre 2025, dalle 16.30 alle 18.00, al Museo MA*GA; nell’area esterna verranno esposte tutte le parole realizzate dai bambini nel corso del laboratorio Chiodini di parole. Un viaggio colorato tra lettere e lingue, progettato in collaborazione con l’artista Antonio Marciano, svolto durante la Maggiolata, l’iniziativa che si era tenuta a primavera scorsa; sarà una occasione per giocare nuovamente con i coloratissimi chiodini Quercetti.
Nel suo tragitto, l’ApeMagasi fermerà, tutti i prossimi lunedì e giovedì di settembre, rispettivamente al parco don Luigi Giussani di via Trombini e al parco Marcello Schiavo di via Solferino.
Attorno all’ApeMaga, alle 16.30, si terranno letture ad alta voce condotte dal personale della Biblioteca Civica Luigi Majno sui temi della natura e del rispetto dell’ambiente e, alle 17.00, il laboratorio creativo Settembrini, condotto dal personale del Dipartimento Educazione al patrimonio e alta formazione del Museo Maga, per dare spazio alla creatività, realizzando insoliti e coloratissimi fiori con materiali sempre diversi, ispirati ai racconti, che faranno rifiorire i parchi della città e che potranno anche essere portati a casa.
Le attività sono gratuite; in caso di maltempo saranno sospese.
Le attività sono sostenute da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Alla scoperta della cultura”, ente capofila Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate e con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Avviso Unico Cultura 2025”, ente capofila Biblioteca civica L. Majno, Comune di Gallarate.
ApeMA*GA
Gallarate (VA), Museo MA*GA (via De Magri 1)
Domenica 14 settembre 2025, dalle 16.30 alle 18.00
Gallarate (VA), parco don Luigi Giussani (via Trombini 7) e parco Marcello Schiavo (via Solferino 7)
Tutti i lunedì e i giovedì pomeriggio, dal 15 al 25 settembre 2025, dalle 16.30 alle 18.00
Calendario:
Parco don Luigi Giussani (via Trombini 7): lunedì 15 / 22 settembre 2025
Parco Marcello Schiavo (via Solferino 7): giovedì 18 / 25 settembre 2025
Informazioni
didattica@museomaga.it | 0331706011
