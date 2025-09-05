Torna “Ragazzi On The Road”: parte ancora una volta da Varese il progetto nazionale di educazione alla sicurezza stradale

Il progetto socio-educativo “Ragazzi On The Road” si prepara a fare il suo ritorno nella provincia di Varese con la quarta edizione, che si terrà dal 20 al 26 ottobre 2025. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto si conferma come un’importante iniziativa volta a sensibilizzare i giovani dai 16 ai 20 anni sui rischi della strada e sul valore della prevenzione.

«Questo nuova edizione riporterà i ragazzi fianco a fianco degli operatori: 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco, che garantiscono la sicurezza sulle strade – spiega il prefetto Salvatore Pasquariello – Noi confidiamo, ma la realtà dei progetti passati già ce lo conferma, che vengano così ad accorciarsi le distanze tra il mondo dei giovani e il mondo degli adulti e che gli adulti abbiamo sempre maggiore consapevolezza che è necessario affiancare gli adolescenti nella loro crescita»

La presentazione della nuova edizione, un’iniziativa che ormai rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale, si è tenuta oggi, 5 settembre nella Sala Consiliare della Provincia di Varese: dopo il saluto del Prefetto e del Vicepresidente della Provincia, il consigliere provinciale Leslie Mulas ha preso la parola per annunciare una decisione significativa: «La Provincia di Varese ha deliberato all’unanimità di stanziare 10mila euro per il progetto ‘Ragazzi On The Road’, una misura che è stata apprezzata da molti comuni, poiché ritenuta davvero valida per sensibilizzare i giovani e favorire la sicurezza stradale».

Il progetto, nato dall’Associazione “Ragazzi On The Road A.p.S.”, si propone di educare i partecipanti sui pericoli derivanti da comportamenti scorretti sulla strada, coinvolgendoli direttamente in attività di prevenzione e pronto intervento. Grazie alla collaborazione con i Corpi di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e servizi di Soccorso e Pronto Intervento, i ragazzi possono vivere un’esperienza diretta sul campo, affiancando gli operatori professionisti e comprendendo la complessità e l’importanza del loro lavoro.

Alessandro Invernici, vicepresidente dell’Associazione “Ragazzi On The Road”, ha sottolineato come il protocollo adottato a Varese sia diventato un esempio per il resto del Paese. «Varese fa scuola in Italia – ha dichiarato Invernici – il protocollo utilizzato qui verrà preso come modello per l’estensione del progetto su tutto il territorio nazionale».

Il successo di “Ragazzi On The Road” ha avuto anche un’importante eco a livello istituzionale: il progetto è stato presentato al Meeting di Rimini, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha preso in considerazione l’idea di estenderlo tramite un protocollo a livello nazionale.

L’iniziativa, che si svolgerà tra il 20 e il 26 ottobre 2025, è stata pensata per essere una vera e propria “scuola di vita” per i giovani partecipanti, offrendo loro la possibilità di formarsi in un ambiente stimolante e di grande valore educativo. Per chi si candiderà a partecipare, la partecipazione al progetto avviene in totale sicurezza, con una copertura assicurativa adeguata e un costante supporto da parte dello staff dell’Associazione.