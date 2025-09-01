Tra Busto e Saronnese la Polizia Locale potenzia i servizi di vigilanza intorno alle stazioni
Il nuovo piano coordinato coinvolge, oltre ai Comuni del Saronnese, anche Castellanza, Tradate e Ferno, per la stazione sulla linea del Malpensa Express
Più presenza della Polizia Locale nei dintorni delle stazioni tra Busto e Saronnese, grazie ad una programmazione comune e ai fondi regionali da bando di Regione Lombardia. “Stazioni Sicure 2025” è promosso dalla Prefettura di Varese e da
Regione Lombardia, il protocollo era stato sottoscritto nel mese di giugno scorso da diversi Comuni della provincia.
L’attività di presidio e pattugliamento ha preso il via ufficiale lunedì 1 settembre. Sono coinvolti i i Comandi di Polizie Locali di diverse località: da Busto Arsizio, capofila, a Saronno, passando per Castellanza, Caronno Pertusella e Gerenzano. E ancora Tradate e anche Ferno, la cui stazione (Ferno-Lonate Pozzolo) si trova sull’importante linea del Malpensa Express.
Le Polizie locali, insieme e in maniera coordinata, andranno ad operare nei dintorni delle stazioni ferroviarie attivando servizi di prossimità e controllo finalizzati alla prevenzione e alla repressione di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano.
L’adesione a tale protocollo, proposta dalla Prefettura di Varese ed oramai consolidata da alcuni anni, è finalizzata ad aumentare l’attività di presidio presso le stazioni ferroviarie e le fermate dei Trasporto Pubblico Locale per migliorarne la sicurezza.
Regione Lombardia, come per gli anni scorsi, ha sostenuto il progetto con una copertura finanziaria pari a 60mila euro, suddivisi equamente fra i tre Comuni capofila (Varese, Busto Arsizio e Gallarate) a sostegno dei servizi straordinari che verranno effettuati. Il progetto presentato dal Comune di Busto Arsizio prevede la realizzazione entro fine anno di oltre 120 servizi aggiuntivi di pattugliamento delle aree sensibili (stazioni ferroviarie e fermate TPL) nei Comuni di Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella, Ferno e Gerenzano.
