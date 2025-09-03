Varese News

Tre incidenti in quattro ore, mattinata difficile per la viabilità tra A8 e A9

Due auto ribaltate e uno scontro tra un'auto e una moto hanno tenuto impegnati per tutta la mattinata gli agenti della Polizia stradale sulla rete autostradale attorno a Saronno

Mattinata complicata quella di mercoledì 3 settembre per la viabilità autostradale del Saronnese, a causa di tre incidenti che si sono susseguiti a distanza di poche ore uno dall’altro.

Il primo si è verificato attorno alle 9 sulla A9 Lainate-Como-Chiasso A9, nei pressi di Lomazzo, in direzione sud. L’incidente ha coinvolto una sola autovettura che si è ribaltata. Il conducente – un uomo di 51 an ni – ha riportato ferite non gravi e, per precauzione, è stato trasportato in ospedale al Sant’Anna di Como.

L‘incidente ha causato un blocco totale del traffico in direzione sud, con code e rallentamenti che si sono protratti per un paio d’ore.

Un secondo incidente – anche in questo caso con ribaltamento di un’auto – solo due ore dopo a Lainate, alla confluenza tra A8 e A9 in direzione Varese. Ferito un uomo di 59 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Dopo altre due ore, alle 13, il terzo incidente, che ha visto coinvolte un’auto e una moto nello stesso punto del tratto di Lainate, tra A8 e A9, sempre in direzione Varese.

Ferite lievi, fortunatamente, per il motociclista, un ragazzo di 23 anni che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Castellanza per accertamenti.

In tutti e tre gli incidenti sono intervenuti, oltre ai soccorsi medici, gli agenti della Polizia stradale, con il supporto nei primi due dei Vigili del Fuoco di Como e Milano.

Pubblicato il 03 Settembre 2025
