Ultimi giorni per la mostra di Massimo Fergnani a Somma Lombardo
C'è tempo fino al 14 settembre per visitare “Dell’umano restare” allestita alla Sala civica “Oriana Fallaci” di Somma Lombardo.
Sta per concludersi “Dell’umano restare”, la mostra personale di Massimo Fergnani allestita alla Sala civica “Oriana Fallaci” di Somma Lombardo. L’esposizione, curata da Massimiliano Ferrario, sarà visitabile ancora fino a domenica 14 settembre 2025, con ingresso libero.
Le opere di Fergnani, scolpite nel legno e capaci di evocare la profondità delle forme umane e la memoria materica, hanno accompagnato i visitatori in un percorso di riflessione intima e poetica, dove l’arte diventa strumento per interrogarsi sul senso dell’essere e del restare.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio (DiSUIT) e del Centro di Ricerca sui Diritti Umani Contemporanei, ha riscosso grande interesse di pubblico fin dall’inaugurazione dello scorso 6 settembre.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Un’occasione da non perdere per chi ancora non ha visitato le opere di Fergnani o desidera tornare a immergersi nella forza espressiva della sua scultura.
