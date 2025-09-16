Varese News

Un convegno a Varese per celebrare i 100 anni dell’elettrocardiogramma

Ordine dei Medici di Varese, Università dell’Insubria e Ospedale di Circolo di Varese ricorderanno, sabato 20 settembre, la consegna del premio Nobel all'inventore Willem Einthoven

Il 20 settembre 2025, presso l’Aula Magna Granero-Porati in via Dunant 3 a Varese, si terrà il convegno “ECG, 100 anni dal Nobel a Willem Einthoven”, organizzato dall’Ordine dei Medici di Varese, dall’Università dell’Insubria e dall’Ospedale di Circolo di Varese.

L’evento celebra il secolo trascorso dalla conferimento del Premio Nobel a Willem Einthoven, fisiologo olandese che nel 1924 fu insignito del riconoscimento per la scoperta del meccanismo dell’elettrocardiogramma (ECG).

Einthoven rivoluzionò la cardiologia sviluppando il galvanometro a corda, un dispositivo capace di registrare con precisione l’attività elettrica del cuore, gettando le basi per l’elettrocardiografia moderna. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo, poiché l’ECG è oggi uno degli strumenti diagnostici più utilizzati in medicina, fondamentale per la valutazione di aritmie e altre patologie cardiache.

Il convegno di Varese riunirà esperti di diverse discipline, tra cui cardiologia, anestesiologia, medicina interna e chirurgia, per discutere lo stato dell’arte e le prospettive future dell’elettrocardiografia. Inoltre, si esplorerà il significato simbolico del cuore nelle arti, nella filosofia e nella religione, sottolineando il suo ruolo come sede della memoria e del sentimento umano.

L’incontro segna l’avvio di un progetto ambizioso: promuovere incontri annuali sull’ECG a livello internazionale, consolidando Varese come punto di riferimento per la ricerca e la formazione in elettrocardiografia. L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’evoluzione della medicina cardiovascolare e sull’eredità scientifica di Willem Einthoven.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 16 Settembre 2025
