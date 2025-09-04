Un fine settimana tra musica e fisica con il Festival Il Lago Cromatico 2025

Riprendono gli appuntamenti del Festival Il Lago Cromatico 2025, che quest’anno ha scelto come filo conduttore il Tempo, declinato nelle sue molteplici dimensioni: fisica, musicale, filosofica e culturale. I primi eventi di settembre offriranno al pubblico un’occasione unica per riflettere e lasciarsi coinvolgere da esperienze che intrecciano discipline diverse, senza dimenticare le tradizioni legate all’acqua e all’enogastronomia del territorio.

Giovedì 4 settembre – Laveno Mombello

Alle 21:00, presso le Officine dell’Acqua, andrà in scena “Interferenze temporali: quartetto d’archi tra onde e particelle”. Il professor Pietro Antonio Grassi, docente all’Università del Piemonte Orientale, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra fisica, matematica e musica, accompagnato dal Quartetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Il concerto sarà un omaggio a Albert Einstein, nei 70 anni dalla sua morte, e al centenario della nascita della meccanica quantistica, con riferimenti a Heisenberg e Schrödinger. Le riflessioni sul tempo in meccanica classica, relativistica, quantistica, nella teoria delle stringhe e nella musica faranno da filo conduttore, mentre le esecuzioni spazieranno da Vivaldi a Mendelssohn, da Schostakovich a Satie e Glass. La serata sarà ospitata in un luogo simbolico: le Officine dell’Acqua, museo e laboratorio di rigenerazione urbana dedicato alla tradizione nautica del Lago Maggiore.

Prima del concerto, dalle 19:00, sarà possibile partecipare a un’apericena presso la cambusa e a una visita guidata al museo. Ingresso al concerto: 10 € (7 € per i soci di Musica Libera). Apericena e visita guidata: 15 €

Venerdì 5 settembre – Angera

Il giorno successivo, alle 18:30, sarà la Cascina Natura in Moto a Capronno di Angera ad accogliere il pubblico con l’incontro “Il problema epistemologico del tempo”. Protagonista sarà il professor Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della scienza all’Università degli Studi dell’Insubria e direttore scientifico del Centro internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti”.

A partire dalla celebre riflessione di Sant’Agostino – “Se nessuno me ne chiede, lo so bene; se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so” – il professore guiderà una discussione aperta sulla natura del tempo, dalle concezioni cicliche del mondo alle definizioni scientifiche più moderne. Un’occasione per confrontarsi su un tema che, lungo i secoli, ha attraversato filosofia, scienza e coscienza individuale. L’appuntamento si concluderà con un’apericena a cura di Natura in Moto, nella cornice conviviale della cascina.