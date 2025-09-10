Varese News

Cultura

Un ricco programma didattico per il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese

Sabato 13 settembre la sede di via Garibaldi 4 aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi

liceo musicale

A Varese riprendono le attività del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” che per l’anno scolastico 2025/26 ha predisposto un ricco programma didattico-artistico, con un’ampia offerta formativa e diversi appuntamenti musicali, gruppi di musica d’assieme e borse di studio, oltre che la collaborazione con prestigiosi Conservatori convenzionati nelle città di Como, Alessandria, Novara, Gallarate e Pavia.

“C’è un dato importante che voglio sottolineare: da quando è nata questa convenzione con i Conservatori, la nostra scuola ha presentato 800/900 allievi agli esami di certificazione e il 100% di questi sono entrati. Questo risultato è frutto del lavoro e della professionalità dei nostri insegnanti. La musica per noi è sacra e i nostri studenti sono seguiti con cura – ha affermato Marco Aceti, direttore dell’istituto – Stiamo lavorando per la realizzazione di una convenzione anche con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra della Città del Vaticano e spero nel giro di sei mesi di avviare questa collaborazione. Siamo anche intervenuti nel restauro del nostro sito internet”.

Negli ultimi 10/15 anni l’offerta formativa del Liceo si è molto ampliata, ha spiegato più nel dettaglio il Maestro Castellazzi, professoressa dell’istituto: “ci siamo resi conto che il nostro sito non restituiva l’immagine di ciò che era il nostro lavoro. Una grafica professionista ci ha aiutato con un corso di formazione a capire l’immagine che volevamo dare per far conoscere ciò che stiamo realizzando e da lunedì 15 settembre sarà attivo il nuovo sito, con la stessa denominazione del vecchio. E’ aperto da ieri anche un canale WhatsApp accessibile a tutti dove condivideremo tutte le notizie relative alla scuola”.

Al fine di presentare alla cittadinanza e tutti gli interessati il grande quantitativo di attività organizzate per questo nuovo anno accademico, si terrà, sabato 13 settembre, dalle ore 16 alle 18:30, un Open Day, presso la sede di via Garibaldi 4, che aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi.

Presenti alla conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, anche l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia e il Sindaco di Varese Davide Galimberti: “Le attività che si svolgono in questo Liceo Musicale che è civico e comunale è un arricchimento della città in termini di offerta formativa e culturale che poche altre città – ha affermato il Sindaco – Parliamo di numeri importanti e di una realtà sempre più significativa, in un contesto, quello di Biumo, che si sta aprendo sempre di più, soprattutto ai giovani. Una grande professionalità e costante sinergia con la città, segno di radicamento profondo”.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Liceo all’indirizzo mail segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com o visitare il sito web musicapervarese.it

Avatar
francescamarutti3@gmail.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.