Un ricco programma didattico per il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese

A Varese riprendono le attività del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” che per l’anno scolastico 2025/26 ha predisposto un ricco programma didattico-artistico, con un’ampia offerta formativa e diversi appuntamenti musicali, gruppi di musica d’assieme e borse di studio, oltre che la collaborazione con prestigiosi Conservatori convenzionati nelle città di Como, Alessandria, Novara, Gallarate e Pavia.

“C’è un dato importante che voglio sottolineare: da quando è nata questa convenzione con i Conservatori, la nostra scuola ha presentato 800/900 allievi agli esami di certificazione e il 100% di questi sono entrati. Questo risultato è frutto del lavoro e della professionalità dei nostri insegnanti. La musica per noi è sacra e i nostri studenti sono seguiti con cura – ha affermato Marco Aceti, direttore dell’istituto – Stiamo lavorando per la realizzazione di una convenzione anche con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra della Città del Vaticano e spero nel giro di sei mesi di avviare questa collaborazione. Siamo anche intervenuti nel restauro del nostro sito internet”.

Negli ultimi 10/15 anni l’offerta formativa del Liceo si è molto ampliata, ha spiegato più nel dettaglio il Maestro Castellazzi, professoressa dell’istituto: “ci siamo resi conto che il nostro sito non restituiva l’immagine di ciò che era il nostro lavoro. Una grafica professionista ci ha aiutato con un corso di formazione a capire l’immagine che volevamo dare per far conoscere ciò che stiamo realizzando e da lunedì 15 settembre sarà attivo il nuovo sito, con la stessa denominazione del vecchio. E’ aperto da ieri anche un canale WhatsApp accessibile a tutti dove condivideremo tutte le notizie relative alla scuola”.

Al fine di presentare alla cittadinanza e tutti gli interessati il grande quantitativo di attività organizzate per questo nuovo anno accademico, si terrà, sabato 13 settembre, dalle ore 16 alle 18:30, un Open Day, presso la sede di via Garibaldi 4, che aprirà le sue porte a famiglie e studenti che potranno visitare le aule e gli spazi dedicati alla pratica musicale, conoscere i docenti e scoprire i corsi.

Presenti alla conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre, anche l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia e il Sindaco di Varese Davide Galimberti: “Le attività che si svolgono in questo Liceo Musicale che è civico e comunale è un arricchimento della città in termini di offerta formativa e culturale che poche altre città – ha affermato il Sindaco – Parliamo di numeri importanti e di una realtà sempre più significativa, in un contesto, quello di Biumo, che si sta aprendo sempre di più, soprattutto ai giovani. Una grande professionalità e costante sinergia con la città, segno di radicamento profondo”.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Liceo all’indirizzo mail segreteria. civicoliceomusicale@gmail.com o visitare il sito web musicapervarese.it