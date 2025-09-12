Un sabato da Mastini: prima l’abbraccio con la città, poi l’ultimo test con l’Aosta

Sarà un “sabato giallonero”, il 12 settembre, una giornata che segna il vero e proprio conto alla rovescia verso l’inizio del campionato di hockey di IHL. I Mastini Varese si preparano a vivere un doppio appuntamento che unisce l’abbraccio con i tifosi a un’ultima, decisiva, battaglia sul ghiaccio per la messa a punto della squadra.

L’ABBRACCIO IN PIAZZA MONTEGRAPPA

La mattinata sarà interamente dedicata al cuore pulsante dei Mastini: appuntamento alle 11,00, in Camera di Commercio in Piazza Montegrappa, dove si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova squadra 2024/25. Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio rito che permette a tifosi e appassionati di toccare con mano l’entusiasmo del chiamarsi Mastini. In Sala Campiotti sarà l’occasione buona di conoscere i nuovi volti e riabbracciare quelli confermati. La partecipazione libera e darà a tutti la possibilità di salutare i giocatori e lo staff prima che la stagione entri nel vivo.

Sabato prossimo, 20 settembre (ore 11), l’appuntamento sarà invece nella sede Coop di Varese in via Daverio 44: all’interno dello spazio “ScopriCoop” saranno infatti presentate le maglie da gioco che verranno indossate da Borghi e compagni lungo tutta la stagione agonistica.

ULTIMA PROVA SUL GHIACCIO: VARESE – AOSTA

Ma è sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena che si accenderà la vera scintilla poco più tardi, dalle 18,30, quando i bastoni gialloneri incroceranno quelli di Aosta, in una sfida che sa già di campionato. La rivalità tra le due squadre è storica e sentita, e rende l’incontro molto più di una semplice amichevole. Gli aostani, scesi sul ghiaccio il 1° agosto, arrivano a Varese con una formazione con grandi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione: tra i pali un ex-giallonero di tutto rispetto, Rocco Perla, per una squadra (priva per l’occasione di Nardella) che conferma gli stranieri più forti ma che soprattutto vanta un iniezione di giovani provenienti anche dalla HLAB (Hockey Languages Academy Boarding) il laboratorio-esperimento voluto da coach Giovinazzo che sta dando frutti decisamente molto buoni. Un segnale positivo per il futuro dell’hockey nazionale.

MASTINI AL LAVORO PER IL DEBUTTO

Per il Varese, questa partita rappresenta l’ultima e cruciale prova prima del via ufficiale. Coach Massimo Da Rin, avrà la possibilità di mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e, soprattutto, di perfezionare il nuovo assetto della squadra che dovrà fare a meno di capitan Vanetti. È un test fondamentale per verificare sul ghiaccio e con l’intensità di una partita vera la coesione del gruppo e le soluzioni alternative prima di affrontare le sfide del campionato.

Il conto alla rovescia sta per scadere: il campionato di IHL prenderà il via la settimana successiva, con il debutto casalingo contro il Fassa previsto per sabato 20 settembre.

INFO UTILI

Biglietti – I prezzi per assistere al match sono popolari: solo 5 euro per la Curva e 10 euro per la Tribuna. Un modo per riempire il palazzetto e spingere i Mastini verso la vittoria.

Abbonamenti – Chi ha già sottoscritto l’abbonamento potrà ritirarlo venerdì 12 e venerdì 19 (dalle 20:30 alle 21:30) al Bar del Palaghiaccio, portando con sé la ricevuta PDF e un documento d’identità.

ALLA BALAUSTRA

