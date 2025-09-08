Varese News

La parrocchia di Sant'Agostino celebra il patrono con riflessione, spettacoli e il ricordo di Bruno Pizzul

Una settimana di festa a Varese nella parrocchia di Valle Olona dove la comunità parrocchiale di Sant’Agostino festeggia il suo patrono.

TRA DI VOI NON SIA COSÌ – “Tra voi però non sia cosi” (Mc 10,43): questa é la provocazione che l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini offre a tutta la Chiesa Ambrosiana, prendendo spunto dalle parole che Gesù rivolge agli apostoli intenti a rivendicare i primi posti. “Da qui – sottolinea don Maurizio Cantù, parroco della comunità Samuele Marzorati e Decano di Varese – desideriamo riprendere il cammino nel nuovo anno pastorale condividendo momenti di riflessione, preghiera, gioco e mensa”.

BRUNO PIZZUL, IL RICORDO – Alcuni appuntamenti particolari caratterizzeranno l’edizione 2025. Giovedì 11 alle 21.00 Fabio Pizzul, giornalista e Presidente della Fondazione Ambrosianeum, racconterà da vicino la figura del padre Bruno, che per anni è entrato nelle case degli Italiani mentre accompagnava con la sua telecronaca le partite più importanti della nazionale di calcio italiana.
Sabato 13 sempre alle 21.00 tornerà l’ironia che a Valle Olona non ha mai smesso di essere di casa attraverso la commedia teatrale “Le scene oh-scene. Casa di riposo, destinazione Paradiso”.
Domenica 14 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Guido Villa, nel suo sessantesimo anniversario di ordinazione presbiterale, e da 13 anni presente in parrocchia e nella comunità pastorale beato Samuele Marzorati.
Lunedì 15 alle 21.00 S. Messa a suffragio dei defunti della comunità che abbiamo accompagnato in questo anno e sarà presieduta da Mons. Gianni Cesena, vicario episcopale della zona III di Lecco, e parroco-emerito di Sant’Agostino in Valle Olona.

CONDIVISIONE E FRATERNITÀ, STILE DELLE COMUNITÀ – “Proseguiamo il cammino tra le nostre comunità all’insegna della condivisione e della fraternità, raccogliendo l’invito che Papa Leone ha rivolto ieri in occasione della santificazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati: orientiamo la vita verso l’alto”.

