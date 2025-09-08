Varese ricorda Marco “Mock” Zanzi, il banjoman a dieci anni dalla scomparsa

Il 6 agosto del 2015 moriva prematuramente, a soli 56 anni, Marco Zanzi detto Mock, musicista varesino, uomo del banjo ma anche ottimo chitarrista e cantautore. Amante della musica cosiddetta Americana (country, bluegrass, folk…), autodidatta, dopo gli esordi nella Steamboat Willie ed esperienze anche con la musica popolare nella Signora Stracciona, Marco (grazie a internet e al digitale) prende contatti con musicisti d’oltre Oceano, in particolare con Ronald Martin detto Ron, e con questo musicista di Eden, in North Carolina, fonda la Piedmont Brothers Band, la Band dei fratelli pedemontani, perché Marco viene dalle Prealpi e Ron dagli Appalachi.

Era il 2007. Seguiranno otto anni di grande creatività musicale, usciranno numerosi cd, prestigiose collaborazioni con musicisti di fama internazionale, viaggi di Marco e di altri musicisti varesini negli Usa, mentre saranno in Italia Ron e Mike Gullivan, bassista del Colorado, che arricchirà la Band.

Una grave malattia, diagnosticata nel 2013, non fermerà Mock, che vivrà gli ultimi due anni della sua vita con un impegno ammirevole, sostenuto anche da una fede profonda in Dio.

A dieci anni dalla morte il Comune di Varese e l’assessorato alla Cultura, grazie alla sensibilità dell’assessore Enzo Laforgia, e i parenti di Marco, hanno pensato a questo momento. In programma un video che ripercorre la carriera del banjoman varesino, uno spazio di musica live (condotto da Cecilia Zanzi, Guido Zanzi, Stefano Zanrosso e Dino Barbè) e alcune testimonianze.

L’appuntamento è per sabato 20 settembre alle ore 16 in Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 a Varese. Ingresso libero