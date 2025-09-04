Vargiu e Some Respect trionfano al Premio Ermolli alle Bettole

È Dario Vargiu, in sella a Some Respect, il baio allenato da Marco Gonnelli, ad aggiudicarsi il Premio Guido e Bruno Ermolli, handicap principale della ventesima giornata all’ippodromo delle Bettole. La corsa, partita sull’andatura sostenuta di Scapestrato, si è decisa in dirittura con lo spunto bruciante di Some Respect, che ha battuto sul palo Beholder (allenato da Bruno Grizzetti e montato da Mezzatesta), lasciando la terza piazza a Gobsmaked, con Bossa in sella, e lo stesso Scapestrato montato da Urru.

Per Vargiu è arrivata anche la doppietta grazie al successo nella quarta corsa con Filostrato, altro allievo di Gonnelli, cavallo già appartenuto a Bruno Grizzetti.

la premiazione di Dario Vargiu da parte della famiglia Ermolli

Alla serata di gala sulla terrazza della club house erano presenti la famiglia Ermolli, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, il sindaco di Varese Davide Galimberti e i vertici della Svicc (Società Varesina Incremento Corse Cavalli), tra cui il presidente Guido Borghi e il consigliere delegato Giovanni Borghi.

In apertura di serata ha portato il suo saluto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.