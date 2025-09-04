Vargiu e Some Respect trionfano al Premio Ermolli alle Bettole
Serata di gala all’ippodromo di Varese: il fantino firma una doppietta in sella ai cavalli allenati da Marco Gonnelli
È Dario Vargiu, in sella a Some Respect, il baio allenato da Marco Gonnelli, ad aggiudicarsi il Premio Guido e Bruno Ermolli, handicap principale della ventesima giornata all’ippodromo delle Bettole. La corsa, partita sull’andatura sostenuta di Scapestrato, si è decisa in dirittura con lo spunto bruciante di Some Respect, che ha battuto sul palo Beholder (allenato da Bruno Grizzetti e montato da Mezzatesta), lasciando la terza piazza a Gobsmaked, con Bossa in sella, e lo stesso Scapestrato montato da Urru.
Per Vargiu è arrivata anche la doppietta grazie al successo nella quarta corsa con Filostrato, altro allievo di Gonnelli, cavallo già appartenuto a Bruno Grizzetti.
Alla serata di gala sulla terrazza della club house erano presenti la famiglia Ermolli, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, il sindaco di Varese Davide Galimberti e i vertici della Svicc (Società Varesina Incremento Corse Cavalli), tra cui il presidente Guido Borghi e il consigliere delegato Giovanni Borghi.
In apertura di serata ha portato il suo saluto anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.