Vendemmia in gioco: i bambini di Lissago tra uva, arte e creatività

Inizia l’anno scolastico con un’esperienza davvero speciale per i bambini della scuola dell’infanzia di Lissago “A.M. e G.B. Dall’Aglio”: una vera e propria vendemmia, dove i piccoli protagonisti non solo hanno imparato a conoscere il ciclo dell’uva, ma hanno anche dato spazio alla loro fantasia, creando opere d’arte uniche!

I bambini sono stati coinvolti in un percorso che li ha portati dalla raccolta dell’uva direttamente alla pittura. Dopo aver raccolto grappoli succosi e assaporato il dolce frutto della terra, è arrivato il momento di sperimentare la tradizione della pigiatura. Con entusiasmo, i piccoli hanno pressato l’uva per ottenere il succo fresco, scoprendo così un aspetto del lavoro agricolo e imparando a conoscere la natura in modo pratico e divertente.

Ma non è finita qui! Con il succo di uva appena ricavato, i bambini hanno dato vita a vere e proprie opere d’arte, utilizzandolo come colore naturale per dipingere. Ogni piccolo ha creato un quadro, lasciando che la propria fantasia prendesse forma attraverso le macchie di succo, dando vita a un’esplosione di colori e creatività.

Questa attività non è stata solo un’opportunità per esplorare la natura e i suoi frutti, ma anche un’occasione per stimolare la curiosità, l’immaginazione e l’apprendimento attraverso il gioco. I bambini hanno potuto connettersi con il territorio e con le tradizioni locali, sviluppando una consapevolezza ecologica e artistica che li accompagnerà nel loro percorso educativo.

La vendemmia di Lissago si è così trasformata in un’occasione educativa che ha unito natura, arte e divertimento, regalando ai bambini un ricordo speciale e unico da custodire con gioia.