Vigili del Fuoco: oltre 150 nuove unità in Lombardia, 35 a Varese
Sono 800 i nuovi Vigili del fuoco in Italia, che hanno prestato giuramento il 7 settembre dopo aver completato il 110° corso di formazione
Nei prossimi giorni sarà completata l’assegnazione di circa 800 vigili del fuoco che hanno concluso il 100° corso di formazione, dopo aver prestato giuramento lo scorso 7 ottobre a Roma. Alla Lombardia sono destinate oltre 150 unità, con un incremento significativo dei presidi di soccorso pubblico sul territorio regionale.
Per la provincia di Varese l’organico verrà potenziato con 35 nuovi vigili del fuoco, che andranno ad affiancarsi al personale già in servizio presso il Comando provinciale. Forze nuove che contribuiranno a migliorare la capacità di risposta alle emergenze e di garantire una copertura più capillare sul territorio.
Le risposte della politica
«Una buona notizia – commentano i deputati Andrea Pellicini e Andrea Mascaretti – per il territorio della provincia di Varese in un momento di grande difficoltà». I due parlamentari hanno inoltre ringraziato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Emanuele Prisco «per aver investito concretamente nel rafforzamento del servizio di soccorso pubblico e nella valorizzazione delle professionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
Anche i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi hanno commentato l’arrivo delle nuove unità: «Un risultato concreto per la sicurezza dei varesini. Grazie al Governo Meloni, la nostra provincia potrà contare su un sistema di soccorso più forte, efficiente e pronto a intervenire in ogni emergenza».
