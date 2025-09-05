Violento scontro sulla provinciale a Cavaria, 40enne ferita

Incidente con feriti a Cavaria, sulla via Ronchetti, all’ingresso del centro abitato venendo da Gallarate: intorno alle 12 una piccola utilitaria in transito si è scontrata con un furgone che usciva in retromarcia da un’attività commerciale.

L’urto è stato violento, sul posto sono stati inviati in “codice rosso” i mezzi di soccorso Areu – un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica – e una squadra dei vigili del fuoco.

Sono state soccorse due persone: una donna di 40, ferita ma non in immediato pericolo di vita, è stata trasferita all’ospedale di Circolo di Varese. Meno preoccupanti le condizioni del 59enne alla guida del furgone.

Le operazioni di soccorso e bonifica del luogo dell’incidente ha comportato la chiusura della via Ronchetti per oltre un’ora.

La Polizia Locale di Cavaria con Premezzo ha rilevato l’incidente e gestito la chiusura della strada, con deviazione del traffico sulle vie parallele.