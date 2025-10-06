A Besnate passa “il sovversivo di Nazareth”, con l’autore Gilberto Squizzato

Giovedì 9 ottobre la Sala Consiliare del Comune di Besnate ospiterà la presentazione del libro “Il Sovversivo di Nazareth”, opera firmata dal giornalista, scrittore e teologo Gilberto Squizzato.

L’incontro, promosso dall’assessorato alla Cultura, sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, che guiderà il pubblico alla scoperta di un Gesù poco conforme all’immaginario tradizionale, raccontato come un uomo in cammino, impegnato nella ricerca e nella trasformazione.

Sottotitolato “La conversione dell’operaio che non voleva essere il Messia”, il volume propone una rilettura laica e critica della figura di Gesù, spogliata da sovrastrutture dogmatiche e restituita alla sua dimensione umana e rivoluzionaria.

Il libro riflette sull’esperienza spirituale e politica del Gesù storico, inquadrandolo come un operaio ebreo in un contesto sociale oppressivo, che compie un percorso di cambiamento fino ad assumere un ruolo messianico.

Gilberto Squizzato è noto per la sua lunga carriera in Rai come autore e regista di documentari a carattere religioso e culturale, oltre che per il suo impegno nella divulgazione di una teologia progressista e accessibile. La sua voce è tra le più autorevoli nel panorama del pensiero critico su religione e società.

Appuntamento in Sala Consiliare

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre, alle 21. L’ingresso libero, la serata si inserisce nel calendario delle iniziative culturali autunnali promosse dal Comune di Besnate.