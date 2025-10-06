Varese News

A Busto Arsizio riscaldamenti accesi dal 7 ottobre: via libera anticipato per sei ore al giorno

L’amministrazione bustocca invita i cittadini a un utilizzo consapevole del riscaldamento, modulandone l’impiego in base alle temperature effettivamente registrate nei prossimi giorni

caloriferi riscaldamento

Il Comune di Busto Arsizio ha autorizzato l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da domani, martedì 7 ottobre, per un massimo di sei ore al giorno, in risposta al brusco calo delle temperature registrato in questi primi giorni d’autunno.

L’orario consentito per l’attivazione del riscaldamento sarà suddiviso in due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 dalle 19.00 alle 22.00

Questa misura, stabilita da un’ordinanza del sindaco, è stata adottata per tutelare in particolare le fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Da settimana prossima, a  partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile, scatterà il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, come previsto dalle disposizioni regionali, che consentono l’accensione fino a 14 ore giornaliere.

L’amministrazione bustocca invita i cittadini a un utilizzo consapevole del riscaldamento, modulandone l’impiego in base alle temperature effettivamente registrate nei prossimi giorni. L’obiettivo resta quello di conciliare benessere e sostenibilità, evitando sprechi energetici.

