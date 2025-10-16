A Busto Arsizio va in scena “Luna Rosa”: teatro e parità di genere al Fratello Sole

Venerdì 17 ottobre lo spettacolo della compagnia “La Bella Compagnia” di Malnate porta sul palco un racconto intenso, ironico e commovente dedicato alla forza delle donne.

Una serata di teatro civile con ingresso gratuito

Si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (via Massimo D’Azeglio 1) lo spettacolo teatrale “Luna Rosa”, firmato da Elena Malagò (testo e regia) con musiche di Caterina Di Domenico, messo in scena dalla compagnia “La Bella Compagnia” di Malnate.

L’evento è promosso dalla cooperativa Solidarietà e Servizi, da anni impegnata su temi sociali, e rientra nelle iniziative dedicate alla parità di genere, per cui l’organizzazione ha ottenuto la certificazione nel 2024.

“Luna Rosa”: la forza femminile raccontata sul palco

Lo spettacolo racconta – tra ironia, emozione e riflessione – la forza, la resilienza e la capacità di rinascita delle donne di ogni epoca, offrendo al pubblico uno spazio di confronto e partecipazione attraverso il linguaggio dell’arte.

La rappresentazione si rivolge a tutta la cittadinanza ed è a ingresso gratuito, con registrazione obbligatoria su Eventbrite al link.

Uno spettacolo che sostiene l’autonomia

Durante la serata sarà possibile sostenere il progetto “Casa Insieme”, destinato a realizzare due nuove abitazioni per l’autonomia di dieci persone con disabilità. I fondi raccolti saranno devoluti attraverso la piattaforma Rete del Dono.