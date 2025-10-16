A Busto Arsizio va in scena “Luna Rosa”: teatro e parità di genere al Fratello Sole
Uno spettacolo teatrale gratuito e aperto alla cittadinanza che unisce arte, impegno sociale e raccolta fondi per l’autonomia delle persone con disabilità
Venerdì 17 ottobre lo spettacolo della compagnia “La Bella Compagnia” di Malnate porta sul palco un racconto intenso, ironico e commovente dedicato alla forza delle donne.
Una serata di teatro civile con ingresso gratuito
Si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (via Massimo D’Azeglio 1) lo spettacolo teatrale “Luna Rosa”, firmato da Elena Malagò (testo e regia) con musiche di Caterina Di Domenico, messo in scena dalla compagnia “La Bella Compagnia” di Malnate.
L’evento è promosso dalla cooperativa Solidarietà e Servizi, da anni impegnata su temi sociali, e rientra nelle iniziative dedicate alla parità di genere, per cui l’organizzazione ha ottenuto la certificazione nel 2024.
“Luna Rosa”: la forza femminile raccontata sul palco
Lo spettacolo racconta – tra ironia, emozione e riflessione – la forza, la resilienza e la capacità di rinascita delle donne di ogni epoca, offrendo al pubblico uno spazio di confronto e partecipazione attraverso il linguaggio dell’arte.
La rappresentazione si rivolge a tutta la cittadinanza ed è a ingresso gratuito, con registrazione obbligatoria su Eventbrite al link.
Uno spettacolo che sostiene l’autonomia
Durante la serata sarà possibile sostenere il progetto “Casa Insieme”, destinato a realizzare due nuove abitazioni per l’autonomia di dieci persone con disabilità. I fondi raccolti saranno devoluti attraverso la piattaforma Rete del Dono.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.