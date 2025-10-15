A Laveno Mombello continua “Vicino a Te”, il progetto per gli anziani promosso da Fondazione Menotti Bassani

Prosegue con grande partecipazione il progetto “Vicino a Te”, l’iniziativa di supporto agli over 65 e ai caregiverpromossa dalla Fondazione Menotti Bassani Onlus, insieme al Comune di Laveno-Mombello, all’Associazione AMBA OdV e a Progetto Rughe OdV, con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare in Ageing 2024”.

Attivo fino a dicembre 2026, il progetto ha l’obiettivo di rafforzare i servizi domiciliari, migliorare l’accesso a quelli sanitari e contrastare l’isolamento sociale, raggiungendo oltre 150 beneficiari.

Nel mese di settembre 2025, più di 40 persone hanno partecipato agli incontri formativi su stili di vita sani, comunicazione e decadenza cognitiva, organizzati nella sala civica di Laveno.

Per il mese di ottobre 2025 sono previsti nuovi open day dell’Associazione Rughe, oltre a quello del 10 ce ne sarà uno il 17 ottobre, con attività ludiche, ginnastica del sorriso e laboratori di arteterapia. Dal 24 ottobre iniziano gli atelier settimanali.

Anche AMBA OdV propone incontri gratuiti per anziani attivi, tra Laveno e Caravate: tornei di burraco, balli di gruppo e aperitivi pomeridiani.

La Fondazione Bassani ha attivato un terzo gruppo di ginnastica per anziani e introdotto una novità importante: la figura dell’Home Needs Manager, due psicologhe che aiuteranno anziani e famiglie a valutare e gestire i bisogni non solo sanitari, ma anche cognitivi e relazionali.