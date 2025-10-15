Varese News

Salute

A Laveno Mombello continua “Vicino a Te”, il progetto per gli anziani promosso da Fondazione Menotti Bassani

Attivo fino a dicembre 2026, il progetto ha l’obiettivo di rafforzare i servizi domiciliari, migliorare l’accesso a quelli sanitari e contrastare l’isolamento sociale, raggiungendo oltre 150 beneficiari

Fondazione Menotti Bassani Laveno Mombello

Prosegue con grande partecipazione il progetto “Vicino a Te”, l’iniziativa di supporto agli over 65 e ai caregiverpromossa dalla Fondazione Menotti Bassani Onlus, insieme al Comune di Laveno-Mombello, all’Associazione AMBA OdV e a Progetto Rughe OdV, con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare in Ageing 2024”.

Attivo fino a dicembre 2026, il progetto ha l’obiettivo di rafforzare i servizi domiciliari, migliorare l’accesso a quelli sanitari e contrastare l’isolamento sociale, raggiungendo oltre 150 beneficiari.

Nel mese di settembre 2025, più di 40 persone hanno partecipato agli incontri formativi su stili di vita sani, comunicazione e decadenza cognitiva, organizzati nella sala civica di Laveno.

Per il mese di ottobre 2025 sono previsti nuovi open day dell’Associazione Rughe, oltre a quello del 10 ce ne sarà uno il 17 ottobre, con attività ludiche, ginnastica del sorriso e laboratori di arteterapia. Dal 24 ottobre iniziano gli atelier settimanali.

Anche AMBA OdV propone incontri gratuiti per anziani attivi, tra Laveno e Caravate: tornei di burraco, balli di gruppo e aperitivi pomeridiani.

La Fondazione Bassani ha attivato un terzo gruppo di ginnastica per anziani e introdotto una novità importante: la figura dell’Home Needs Manager, due psicologhe che aiuteranno anziani e famiglie a valutare e gestire i bisogni non solo sanitari, ma anche cognitivi e relazionali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.