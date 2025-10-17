A Oggiona con Santo Stefano le fototrappole funzionano, individuati e sanzionati i responsabili

Grazie all’impegno e al lavoro congiunto tra Polizia Locale, Ufficio Tecnico e amministrazione comunale, grazie all’efficace utilizzo delle fototrappole installate venerdì scorso in via Matteotti, il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha individuato alcuni cittadini responsabili di abbandono illecito di rifiuti.

Le immagini raccolte hanno permesso di risalire anche a chi ha lasciato rifiuti in via Resconi: i responsabili sono stati contattati, hanno provveduto a ripulire l’area e sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

«La tutela dell’ambiente e del decoro urbano è una priorità. Grazie agli investimenti fatti dalla nostra amministrazione sulla tecnologia e alla collaborazione tra uffici, stiamo ottenendo negli ultimi anni risultati concreti per contrastare questo fenomeno ormai diffuso» dice il vicesindaco Stefano Baggini. «Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali per l’ottimo lavoro svolto».

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare le regole e a segnalare comportamenti scorretti, ricordando che il servizio di raccolta rifiuti è attivo e accessibile a tutti.