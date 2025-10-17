Varese News

Gallarate/Malpensa

A Oggiona con Santo Stefano le fototrappole funzionano, individuati e sanzionati i responsabili

Gli "zozzoni" hanno ricevuto una multa e hanno dovuto pulire e smaltire correttamente i rifiuti

rifiuti oggiona con santo stefano

Grazie all’impegno e al lavoro congiunto tra Polizia Locale, Ufficio Tecnico e amministrazione comunale, grazie all’efficace utilizzo delle fototrappole installate venerdì scorso in via Matteotti, il Comune di Oggiona con Santo Stefano ha individuato alcuni cittadini responsabili di abbandono illecito di rifiuti.

Le immagini raccolte hanno permesso di risalire anche a chi ha lasciato rifiuti in via Resconi: i responsabili sono stati contattati, hanno provveduto a ripulire l’area e sono stati sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

«La tutela dell’ambiente e del decoro urbano è una priorità. Grazie agli investimenti fatti dalla nostra amministrazione sulla tecnologia e alla collaborazione tra uffici, stiamo ottenendo negli ultimi anni risultati concreti per contrastare questo fenomeno ormai diffuso» dice il vicesindaco Stefano Baggini. «Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali per l’ottimo lavoro svolto».

rifiuti oggiona con santo stefano

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare le regole e a segnalare comportamenti scorretti, ricordando che il servizio di raccolta rifiuti è attivo e accessibile a tutti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.