A Porto Ceresio la personale di Milena Pozzatello: tre giorni tra pittura, scultura e fotografia

La Palazzina della Cultura “Salvatore Ferrari” di Porto Ceresio ospita, dal 17 al 19 ottobre, la mostra personale di Milena Pozzatello, in arte Mila. L’esposizione, a ingresso libero, sarà arricchita dalla partecipazione di due artisti ospiti: lo scultore Ezio Cassani e il fotografo Roberto Mazzuchelli.

L’inaugurazione è prevista per sabato 18 ottobre alle 17:00, con un rinfresco per il pubblico. Domenica 19 ottobre, alle 17:30, sarà invece il momento dell’intervento di Samuele Corsalini, autore e divulgatore culturale, con la presentazione del suo libro Quel che non sai di Varese.

“In arte Mila”: la visione di Milena Pozzatello

Classe 1962, nata a Varese, Milena Pozzatello ha fatto della pittura ad olio, del disegno a carboncino e sanguigna e della fotografia i pilastri del suo linguaggio artistico. Dopo aver conseguito la maturità artistica nel 2016-2017, ha partecipato a numerose collettive nel Varesotto, da Varese a Castiglione Olona, da Volandia a Gazzada Schianno, fino a Morazzone.

«La tela è un elemento semplice, basico, sul quale il pennello scivola di colore in colore per infondere sensazioni – scrive l’artista – per consentire ad altri di emozionarsi della stessa emozione». Una visione profondamente emotiva e intima, che ha incontrato riconoscimenti importanti, come il primo premio “Lago d’Arte” nel 2020 e nel 2022, e una menzione di merito alla Biennale di Sondrio 2024.

Dal 2017 Milena è membro dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese e, più recentemente, del Circolo degli Artisti della stessa città.

Gli ospiti: tra materia e immagine

Ezio Cassani, scultore, sarà presente come ospite speciale. Accanto a lui, il fotografo Roberto Mazzuchelli.

Samuele Corsalini racconta Varese

Il programma della mostra si arricchisce domenica 19 ottobre alle ore 17.30 con la partecipazione di Samuele Corsalini, autore del libro Quel che non sai di Varese. Nato a Varese nel 1991, Corsalini è autore, divulgatore culturale e curatore del progetto digitale @quelchenonsaidivarese, seguito da oltre 40.000 persone.

Nel corso dell’incontro, l’autore porterà il pubblico in un viaggio tra le curiosità e la storia meno nota della città giardino, con l’obiettivo di riscoprirne l’identità e il patrimonio culturale.