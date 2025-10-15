A Radio Missione Francescana il dottor Andrea Ambrosini per parlare di “Trapianto di Rene”
Il Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Circolo di Varese (ASST-Settelaghi), sarà intervistato sul tema cruciale: "Trapianto di rene: una giusta informazione?"
Venerdì 17 ottobre 2025, Radio Missione Francescana ospiterà un importante approfondimento medico all’interno della trasmissione “Medicina”.
Alle ore 11.10, il Dottor Andrea Ambrosini, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese (ASST-Settelaghi), sarà intervistato sul tema cruciale: “Trapianto di rene: una giusta informazione?”
L’intervista sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
Per chi non potesse seguire la diretta, la trasmissione verrà replicata domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16.00.
È possibile ascoltare Radio Missione Francescana sintonizzandosi sulle seguenti frequenze in provincia di Varese:
- 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio e parte sud della provincia.
- 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
- 88,5 in Valceresio.
- 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo, Gavirate.
- 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore (Laveno, Sesto Calende, Varese).
- 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore (Laveno, Luino).
La radio è inoltre disponibile in streaming via internet in tutto il mondo tramite il link fornito. Per informazioni o contatti con la radio, il numero di telefono è 0332 264266.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.