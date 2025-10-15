Varese News

A Radio Missione Francescana il dottor Andrea Ambrosini per parlare di “Trapianto di Rene”

Il Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Circolo di Varese (ASST-Settelaghi), sarà intervistato sul tema cruciale: "Trapianto di rene: una giusta informazione?"

andrea ambrosini nefrologo

Venerdì 17 ottobre 2025, Radio Missione Francescana ospiterà un importante approfondimento medico all’interno della trasmissione “Medicina”.

Alle ore 11.10, il Dottor Andrea Ambrosini, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese (ASST-Settelaghi), sarà intervistato sul tema cruciale: “Trapianto di rene: una giusta informazione?”

L’intervista sarà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

Per chi non potesse seguire la diretta, la trasmissione verrà replicata domenica 19 ottobre 2025 alle ore 16.00.

È possibile ascoltare Radio Missione Francescana sintonizzandosi sulle seguenti frequenze in provincia di Varese:

  • 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio e parte sud della provincia.
  • 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
  • 88,5 in Valceresio.
  • 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo, Gavirate.
  • 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore (Laveno, Sesto Calende, Varese).
  • 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore (Laveno, Luino).

La radio è inoltre disponibile in streaming via internet in tutto il mondo tramite il link fornito. Per informazioni o contatti con la radio, il numero di telefono è 0332 264266.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
