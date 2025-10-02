Varese News

A Saronno nella notte la protesta a sostegno della Global Sumud Flotilla, con corteo e blocco dei binari

Ieri sera la mobilitazione partita con un presidio in piazza Libertà è diventata un corteo concluso con un'azione simbolica in stazione

Saronno - Protesta per gaza in stazione - foto di Massimo Uboldi

Ieri sera a Saronno nuova mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla. Dopo la notizia dei primi interventi dell’esercito israeliano per bloccare le navi dirette verso la costa di Gaza, attivisti e semplici cittadini hanno iniziato un presidio in piazza Libertà che è poi diventato un corteo che ha attraversato il centro cittadino fino ad arrivare in stazione.

Qui i manifestanti hanno occupato i binari del Malpensa Express. Un’azione simbolica, durata pochi minuti, ma che potrebbe ripetersi a sorpresa nelle prossime ore e nei prossimi giorni. (foto di Massimo Uboldi)

Pubblicato il 02 Ottobre 2025
