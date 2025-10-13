Varese News

A Tradate la celebrazione di Anmil per la 75esima Giornata Nazionale Vittime sul Lavoro

Domenica 12 ottobre anche nel Varesotto l'iniziativa nazionale. Il Presidente territoriale ANMIL, Paolo Morini: "Un morto sul lavoro ogni 8 ore".

giornata vittime sul lavoro tradate anmil

Domenica 12 ottobre 2025 si è celebrata la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. L’evento di portata nazionale, a livello territoriale è stato organizzato dalla Sede Anmil di Varese e si è svolto a Tradate. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di richiamare l’attenzione sulla drammatica realtà degli infortuni, che contano in Italia “un morto sul lavoro ogni 8 ore”, come ricordato dal Presidente territoriale ANMIL, Paolo Morini.

La manifestazione ha preso il via con la Santa Messa presso la Chiesa Santuario del S. Crocifisso, seguita dalla Cerimonia civile nella Sala di Villa Truffini. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Sindaco Giuseppe Bascialla e i funzionari INAIL, durante la quale sono stati consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore agli Invalidi del lavoro.

Morini ha ribadito che la ricorrenza non dev’essere ridotta a semplici promesse, ma deve rappresentare “un grido unanime verso il cambiamento” e un impegno per la costruzione di un reale Stato sociale che ponga fine a questa “strage continua”.

giornata vittime sul lavoro tradate anmil

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
