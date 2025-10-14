A Varese la mostra “Al-Nakba”: un viaggio nella memoria palestinese
All’Informagiovani di via Como, dal 16 ottobre al 15 novembre 2025, una mostra storico-politica sulla “catastrofe” palestinese del 1948. Ingresso gratuito e visite su prenotazione.
Una mostra per riflettere, comprendere e conoscere più da vicino la storia della Palestina. Si intitola “Al-Nakba” ed è in programma a Varese, all’Informagiovani di via Como, da giovedì 16 ottobre a sabato 15 novembre 2025. L’iniziativa, a ingresso gratuito, propone un percorso storico-politico dedicato alla “catastrofe” palestinese del 1948, una frattura profonda nella storia del Medio Oriente le cui conseguenze sono tuttora in corso.
L’inaugurazione si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 18 e sarà arricchita dalla presentazione di Federico Lastaria, ex docente del Politecnico di Milano e cooperante con diverse università palestinesi.
Un percorso tra passato e presente
La mostra, promossa dal Comitato Varesino per la Palestina, si concentra sul significato e sulle conseguenze di al-Nakba — termine arabo che significa “catastrofe” — che indica l’esodo forzato di centinaia di migliaia di palestinesi nel 1948, in seguito alla fondazione dello Stato di Israele. Un evento che, come sottolineano gli organizzatori, è considerato l’inizio di una serie di eventi ancora in atto.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire una chiave di lettura storica, politica e umana su una questione che continua a segnare l’attualità internazionale.
Modalità di visita e orari
La mostra sarà visitabile: dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 16.00; venerdì, sabato e domenica solo su prenotazione, tramite messaggio WhatsApp al numero +39 340 971 8397. Per le visite scolastiche si consiglia sempre la prenotazione. L’ingresso è gratuito.
Un progetto condiviso per la cittadinanza
L’esposizione è organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Varese e con l’Associazione Studenti di Varese e Provincia. Una sinergia che mira a coinvolgere la cittadinanza, in particolare i giovani, su un tema complesso e spesso poco approfondito nei percorsi scolastici e mediatici.
