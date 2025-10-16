A Varese nuova manifestazione per la Palestina: «Una vera pace si costruisce con i palestinesi»
Domenica 19 ottobre il Comitato Varesino per la Palestina torna in piazza Montegrappa. L’iniziativa prevede un presidio dalle 19.30 e un momento simbolico di “rottura del silenzio” alle 21
Una nuova mobilitazione per chiedere giustizia e pace in Palestina è in programma domenica 19 ottobre a Varese. L’appuntamento è in piazza Montegrappa a partire dalle 19.30, su iniziativa del Comitato Varesino per la Palestina.
Dopo le recenti manifestazioni che hanno coinvolto cittadini e realtà associative del territorio, il Comitato annuncia un nuovo presidio per continuare a «rompere il silenzio» attorno alla situazione in Medio Oriente. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e anche a chi, in altre città, vorrà unirsi al gesto simbolico previsto per le 21.
Il momento centrale della serata sarà tra le 21 e le 21.15, quando i partecipanti daranno vita a una rumorosa azione collettiva con pentole, padelle e ogni altro mezzo utile a «fare rumore», per tenere alta l’attenzione sul conflitto in corso.
«Uniamoci per ottenere per la Palestina una soluzione che solo se giusta potrà essere duratura – scrive il Comitato nel suo appello – senza accontentarci di pseudotregue e falsi “accordi”». Una pace che, secondo gli organizzatori, «deve essere costruita con i palestinesi e per i palestinesi».
Il presidio di domenica si inserisce in un ciclo di mobilitazioni che stanno attraversando diverse città italiane e internazionali. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «continuare a fare pressione e tenere viva l’attenzione su quanto sta accadendo», ma anche creare momenti di condivisione e solidarietà.
Il Comitato invita chi non potrà essere a Varese a scendere comunque in piazza nella propria città, unendo le voci e i suoni «fino a che la Palestina non sarà libera».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.