Varese News

Varese Laghi

A Varese nuova manifestazione per la Palestina: «Una vera pace si costruisce con i palestinesi»

Domenica 19 ottobre il Comitato Varesino per la Palestina torna in piazza Montegrappa. L’iniziativa prevede un presidio dalle 19.30 e un momento simbolico di “rottura del silenzio” alle 21

Cento piazze per la Palestina: la protesta a Varese

Una nuova mobilitazione per chiedere giustizia e pace in Palestina è in programma domenica 19 ottobre a Varese. L’appuntamento è in piazza Montegrappa a partire dalle 19.30, su iniziativa del Comitato Varesino per la Palestina.

Dopo le recenti manifestazioni che hanno coinvolto cittadini e realtà associative del territorio, il Comitato annuncia un nuovo presidio per continuare a «rompere il silenzio» attorno alla situazione in Medio Oriente. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e anche a chi, in altre città, vorrà unirsi al gesto simbolico previsto per le 21.

Il momento centrale della serata sarà tra le 21 e le 21.15, quando i partecipanti daranno vita a una rumorosa azione collettiva con pentole, padelle e ogni altro mezzo utile a «fare rumore», per tenere alta l’attenzione sul conflitto in corso.

«Uniamoci per ottenere per la Palestina una soluzione che solo se giusta potrà essere duratura – scrive il Comitato nel suo appello – senza accontentarci di pseudotregue e falsi “accordi”». Una pace che, secondo gli organizzatori, «deve essere costruita con i palestinesi e per i palestinesi».

Il presidio di domenica si inserisce in un ciclo di mobilitazioni che stanno attraversando diverse città italiane e internazionali. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «continuare a fare pressione e tenere viva l’attenzione su quanto sta accadendo», ma anche creare momenti di condivisione e solidarietà.

Il Comitato invita chi non potrà essere a Varese a scendere comunque in piazza nella propria città, unendo le voci e i suoni «fino a che la Palestina non sarà libera».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.