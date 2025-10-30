A Varese si torna in piazza per la Palestina
Il Comitato Varesino per la Palestina chiama a raccolta cittadine e cittadini domenica 2 novembre in Piazza Montegrappa, a partire dalle 19:30
Una nuova manifestazione in sostegno al popolo palestinese è stata convocata a Varese. Il Comitato Varesino per la Palestina chiama a raccolta cittadine e cittadini domenica 2 novembre in Piazza Montegrappa, a partire dalle 19:30.
L’iniziativa propone la formula di sempre: una manifestazione pacifica ma rumorosa. Dalle 21:00 alle 21:15, i partecipanti sono invitati a far sentire la propria voce – e il proprio dissenso – utilizzando pentole, padelle e mestoli. «Facciamo rumore per fermare il genocidio» è lo slogan scelto.
Il Comitato esprime una critica netta contro quella che definisce «l’economia del genocidio», accusata di sottrarre risorse alle comunità e ai servizi pubblici per finanziare «armi e sterminio».
«Noi non ci fermiamo – scrive il Comitato – Lottiamo in difesa del popolo palestinese e per costruire il solo futuro possibile: quello di Giustizia e Pace per tutti».
La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza. Gli organizzatori invitano a portare strumenti rumorosi per rendere visibile – e udibile – la protesta: «Unitevi a noi per una manifestazione pacifica e rumorosa. È tempo di dire basta».
