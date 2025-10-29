Al Castello Visconteo la personale di Dora De Filippis dedicati ai nudi artistici

Ancora una volta il Castello di Fagnano Olona diventa luogo di arte e condivisione. Periodicamente le sale antiche dell edificio accolgono artisti locali e le loro opere. Questa volta, la suggestiva Sala Camino inaugura con un vernissage, in programma venerdì 31 ottobre alle 20.30 la mostra personale di Dora De Filippis, intitolata Donne a nudo.

L’esposizione, visitabile fino al 9 novembre, propone una serie di ritratti che esplorano l’intimità e la potenza espressiva del corpo femminile. La mostra sarà aperta sabato 1 e 8 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, e domenica 2 e 9 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Fagnano Olona e dalla Pro Loco, con interventi musicali curati dal Festival Fagnano in Music.