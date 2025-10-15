Al Detune di Milano torna la festa di Inri
Ad aprire la serata I’m Not a Blonde, a seguire, l’energia de La Messa. Il gran finale sarà affidato al dj set di EXIT EXIT
Dopo il successo dell’ evento del 1o aprile, in cui l’etichetta ha voluto festeggiare i 14 anni di attività con molti artisti del roster tra cui, Bianco, Napoleone, Anna Carol, ËGO, Diora Madama, THAEO, Labasco, Adriana , ritorna con una nuova serata l’INRI Fest.
L’evento avrà luogo anche questa volta al DETUNE di Milano (Via Felice Casati, 24) martedì 21 ottobre dalle ore 21.00, entrata libera con consumazione obbligatoria. Per l’occasione si alterneranno sul palco tre realtà del mondo METATRON.
Ad aprire la serata I’m Not a Blonde, il duo italo-americano formato da Chiara Castello e Camilla Benedini, che con il loro sound elettro-pop hanno fatto ballare i club di mezza Europa. A seguire, l’energia de La Messa, progetto torinese di Serena Mastrulli e Marco Zamuner, che di recente ha collaborato con Tormento nel singolo “Musica Vera”. Il gran finale sarà affidato al dj set di EXIT EXIT, coppia di producer composta da Mattia Zoccarato e Francesco Gambarotto, già attivi su numerosi progetti nazionali e internazionali.
Nata a Torino nel 2011, INRI è più di un’etichetta discografica: è un manifesto sonoro, una casa per artisti che vogliono sfuggire alle regole del mercato e scrivere le proprie. Dietro un nome provocatorio e simbolico, si cela una missione chiara: dare voce a chi osa sperimentare, mescolare generi, reinventarsi. Con un piede nel cuore pulsante dell’indie italiano e l’altro proiettato verso l’innovazione sonora, INRI è la scintilla che ha acceso il percorso di artisti come Levante, Bianco, Dardust, Margherita Vicario, Olly e Linea 77.
Un’etichetta che non si limita a produrre dischi, ma costruisce universi creativi, collaborazioni trasversali, eventi live e progetti culturali. INRI è libertà artistica, cura artigianale, futuro della musica indipendente. Un laboratorio sonoro dove ogni artista è prima di tutto una visione. Perché l’indipendenza non è un genere. È un’attitudine.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.