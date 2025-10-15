Varese News

Lombardia

Al Detune di Milano torna la festa di Inri

Ad aprire la serata I’m Not a Blonde, a seguire, l’energia de La Messa. Il gran finale sarà affidato al dj set di EXIT EXIT

Generico 13 Oct 2025

Dopo il successo dell’ evento del 1o aprile, in cui l’etichetta ha voluto festeggiare i 14 anni di attività con molti artisti del roster tra cui, Bianco, Napoleone, Anna Carol, ËGO, Diora Madama, THAEO, Labasco, Adriana , ritorna con una nuova serata l’INRI Fest.

L’evento avrà luogo anche questa volta al DETUNE di Milano (Via Felice Casati, 24) martedì 21 ottobre dalle ore 21.00, entrata libera con consumazione obbligatoria. Per l’occasione si alterneranno sul palco tre realtà del mondo METATRON.

Ad aprire la serata I’m Not a Blonde, il duo italo-americano formato da Chiara Castello e Camilla Benedini, che con il loro sound elettro-pop hanno fatto ballare i club di mezza Europa. A seguire, l’energia de La Messa, progetto torinese di Serena Mastrulli e Marco Zamuner, che di recente ha collaborato con Tormento nel singolo “Musica Vera”. Il gran finale sarà affidato al dj set di EXIT EXIT, coppia di producer composta da Mattia Zoccarato e Francesco Gambarotto, già attivi su numerosi progetti nazionali e internazionali.

Nata a Torino nel 2011, INRI è più di un’etichetta discografica: è un manifesto sonoro, una casa per artisti che vogliono sfuggire alle regole del mercato e scrivere le proprie. Dietro un nome provocatorio e simbolico, si cela una missione chiara: dare voce a chi osa sperimentare, mescolare generi, reinventarsi. Con un piede nel cuore pulsante dell’indie italiano e l’altro proiettato verso l’innovazione sonora, INRI è la scintilla che ha acceso il percorso di artisti come Levante, Bianco, Dardust, Margherita Vicario, Olly e Linea 77.

Un’etichetta che non si limita a produrre dischi, ma costruisce universi creativi, collaborazioni trasversali, eventi live e progetti culturali. INRI è libertà artistica, cura artigianale, futuro della musica indipendente. Un laboratorio sonoro dove ogni artista è prima di tutto una visione. Perché l’indipendenza non è un genere. È un’attitudine.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.