Al Detune di Milano torna la festa di Inri

Dopo il successo dell’ evento del 1o aprile, in cui l’etichetta ha voluto festeggiare i 14 anni di attività con molti artisti del roster tra cui, Bianco, Napoleone, Anna Carol, ËGO, Diora Madama, THAEO, Labasco, Adriana , ritorna con una nuova serata l’INRI Fest.

L’evento avrà luogo anche questa volta al DETUNE di Milano (Via Felice Casati, 24) martedì 21 ottobre dalle ore 21.00, entrata libera con consumazione obbligatoria. Per l’occasione si alterneranno sul palco tre realtà del mondo METATRON.

Ad aprire la serata I’m Not a Blonde, il duo italo-americano formato da Chiara Castello e Camilla Benedini, che con il loro sound elettro-pop hanno fatto ballare i club di mezza Europa. A seguire, l’energia de La Messa, progetto torinese di Serena Mastrulli e Marco Zamuner, che di recente ha collaborato con Tormento nel singolo “Musica Vera”. Il gran finale sarà affidato al dj set di EXIT EXIT, coppia di producer composta da Mattia Zoccarato e Francesco Gambarotto, già attivi su numerosi progetti nazionali e internazionali.

Nata a Torino nel 2011, INRI è più di un’etichetta discografica: è un manifesto sonoro, una casa per artisti che vogliono sfuggire alle regole del mercato e scrivere le proprie. Dietro un nome provocatorio e simbolico, si cela una missione chiara: dare voce a chi osa sperimentare, mescolare generi, reinventarsi. Con un piede nel cuore pulsante dell’indie italiano e l’altro proiettato verso l’innovazione sonora, INRI è la scintilla che ha acceso il percorso di artisti come Levante, Bianco, Dardust, Margherita Vicario, Olly e Linea 77.

Un’etichetta che non si limita a produrre dischi, ma costruisce universi creativi, collaborazioni trasversali, eventi live e progetti culturali. INRI è libertà artistica, cura artigianale, futuro della musica indipendente. Un laboratorio sonoro dove ogni artista è prima di tutto una visione. Perché l’indipendenza non è un genere. È un’attitudine.