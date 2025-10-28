Varese News

Varese Laghi

Al Teatro Nuovo di Varese una “Traviata” che unisce musica, teatro e poesia

Venerdì 14 novembre al Teatro Nuovo di Varese va in scena una produzione firmata da Silvia Priori e Roberto Gerboles, con la voce del soprano Kaoru Saito

silvia priori

Una donna, un amore e una lotta contro le convenzioni sociali: venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Nuovo di Varese ospiterà lo spettacolo Traviata, firmato da Silvia Priori e Roberto Gerboles per Teatro Blu.

Teatro, musica e lirica per una Violetta contemporanea

Liberamente ispirato a La signora delle camelie di Alexandre Dumas e all’opera di Giuseppe Verdi, lo spettacolo propone una rilettura moderna della figura di Violetta. Attraverso l’interpretazione intensa di Silvia Priori e la voce lirica del soprano Kaoru Saito, la protagonista prende vita in scena come simbolo universale di libertà e autodeterminazione.

La regia, curata dagli stessi Priori e Gerboles, mescola linguaggi teatrali, immagini e suoni in una composizione essenziale e potente, in cui ogni gesto diventa simbolo e ogni nota un’emozione. Un viaggio visivo e interiore che si allontana dal melodramma classico per entrare nel territorio dell’arte contemporanea.

Un grido contro l’ipocrisia e la violenza sociale

Traviata non è solo una storia d’amore e sacrificio, ma anche una denuncia delle ipocrisie e delle ingiustizie che colpiscono chi decide di vivere secondo la propria verità. La Violetta di Priori è fragile e coraggiosa, moderna e struggente, in costante dialogo con il canto di Kaoru Saito che ne amplifica l’anima.

Lo spettacolo si inserisce nella XIX edizione del festival “Terra e Laghi – Festival Internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina”, promosso da Teatro Blu, che nel 2025 coinvolge oltre 50 Comuni e presenta 78 spettacoli da giugno a novembre.

Info utili e biglietti

L’ingresso allo spettacolo è di 20 euro (intero) e 10 euro per under 18 e over 65. I biglietti sono disponibili su Eventbrite.

Per informazioni:
Teatro Blu – Centro di Sperimentazione Teatrale
Via Monico, 16 – 21031 Cadegliano (Va)
Tel. 0332 590 592 – 345 5828597
info@teatroblu.it
www.teatroblu.it
www.terraelaghifestival.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.