Al Teatro Nuovo di Varese una “Traviata” che unisce musica, teatro e poesia
Venerdì 14 novembre al Teatro Nuovo di Varese va in scena una produzione firmata da Silvia Priori e Roberto Gerboles, con la voce del soprano Kaoru Saito
Una donna, un amore e una lotta contro le convenzioni sociali: venerdì 14 novembre 2025, alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Nuovo di Varese ospiterà lo spettacolo Traviata, firmato da Silvia Priori e Roberto Gerboles per Teatro Blu.
Teatro, musica e lirica per una Violetta contemporanea
Liberamente ispirato a La signora delle camelie di Alexandre Dumas e all’opera di Giuseppe Verdi, lo spettacolo propone una rilettura moderna della figura di Violetta. Attraverso l’interpretazione intensa di Silvia Priori e la voce lirica del soprano Kaoru Saito, la protagonista prende vita in scena come simbolo universale di libertà e autodeterminazione.
La regia, curata dagli stessi Priori e Gerboles, mescola linguaggi teatrali, immagini e suoni in una composizione essenziale e potente, in cui ogni gesto diventa simbolo e ogni nota un’emozione. Un viaggio visivo e interiore che si allontana dal melodramma classico per entrare nel territorio dell’arte contemporanea.
Un grido contro l’ipocrisia e la violenza sociale
Traviata non è solo una storia d’amore e sacrificio, ma anche una denuncia delle ipocrisie e delle ingiustizie che colpiscono chi decide di vivere secondo la propria verità. La Violetta di Priori è fragile e coraggiosa, moderna e struggente, in costante dialogo con il canto di Kaoru Saito che ne amplifica l’anima.
Lo spettacolo si inserisce nella XIX edizione del festival “Terra e Laghi – Festival Internazionale di Teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina”, promosso da Teatro Blu, che nel 2025 coinvolge oltre 50 Comuni e presenta 78 spettacoli da giugno a novembre.
Info utili e biglietti
L’ingresso allo spettacolo è di 20 euro (intero) e 10 euro per under 18 e over 65. I biglietti sono disponibili su Eventbrite.
Per informazioni:
Teatro Blu – Centro di Sperimentazione Teatrale
Via Monico, 16 – 21031 Cadegliano (Va)
Tel. 0332 590 592 – 345 5828597
info@teatroblu.it
www.teatroblu.it
www.terraelaghifestival.com
