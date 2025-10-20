ALER mette a disposizione nove alloggi a canone moderato a Varese: priorità a Forze dell’Ordine e personale sanitario

ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio annuncia un nuovo intervento nel capoluogo varesino: sono nove gli alloggi a canone moderato che verranno assegnati nel Comune di Varese, con una corsia preferenziale per operatori delle ASST e Forze dell’Ordine.

Si tratta di un’ulteriore misura pensata per sostenere chi lavora quotidianamente per la salute e la sicurezza della cittadinanza. La proposta, presentata ufficialmente nei giorni scorsi, si rivolge a nuclei familiari con un ISEE compreso tra 10.000 e 16.000 euro.

Alloggi a canone moderato: al via le domande

L’avviso pubblico sarà aperto dal 20 ottobre al 28 novembre 2025. Tutti i dettagli sui requisiti di accesso e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili online, sul sito di ALER nella sezione Bandi.

Il bando attribuirà punteggi preferenziali a chi appartiene al personale sanitario delle ASST e alle Forze dell’Ordine, riconoscendo il valore di chi opera in prima linea nella tutela della collettività.

Un intervento concreto per il welfare abitativo

«Con questa iniziativa ALER conferma la propria vicinanza ai bisogni reali del territorio e il proprio ruolo di ente pubblico al servizio della comunità» – dichiara Stefano Cavallin, presidente di ALER Varese –. Il nostro obiettivo è valorizzare chi, ogni giorno, tutela la salute e la sicurezza dei cittadini. Mettere a disposizione alloggi a canone moderato significa costruire politiche abitative più giuste, inclusive e in grado di rafforzare il legame tra istituzioni e popolazione».

Questo nuovo intervento segue l’assegnazione, già avvenuta, di cinque alloggi riservati al personale del Servizio Sanitario Nazionale, confermando l’impegno dell’ente nel promuovere un welfare abitativo orientato al futuro.

Un piano abitativo sostenibile e inclusivo

La strategia di ALER punta a una gestione attenta e sostenibile del patrimonio pubblico residenziale, in grado di rispondere alle nuove esigenze sociali, soprattutto nei contesti urbani dove l’accesso alla casa è sempre più difficile per molte famiglie.

L’attenzione verso categorie professionali cruciali come quelle della sanità e della sicurezza pubblica rappresenta un tassello importante di questa visione, incentrata su una politica della casa che sia «moderna, responsabile e orientata al futuro», come sottolineano da ALER.