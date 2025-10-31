“Anch’io sono stata aggredita dai due Akita a Bizzozero”
Nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre un'altra aggressione che si aggiunge alla denuncia fatta dalla proprietaria del Jack Russell aggredito nella sua casa. Lidia, proprietaria di Ercole, un meticcio di 31 chili, racconta l'attacco subito dai due Akita
«Anch’io sono stata aggredita dai due Akita a Bizzozero». Una telefonata arrivata in redazione nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre si aggiunge alla denuncia fatta dalla proprietaria del Jack Russell aggredito nella sua casa.
A chiamare è Lidia, proprietaria di un meticcio di 31 chili, quindi non esattamente un cagnolino, di nome Ercole.
Nella giornata di giovedì 30 ottobre, mentre passeggiavano in via San Michele del Carso a Bizzozero, i due Akita hanno aggredito l’altro cane, morsicato in più punti. Anche la proprietaria è stata morsicata alla gamba: «Mi sono messa in mezzo tra Ercole e questi due “mostri” – racconta Lidia -. Volevano proprio mangiarselo, lo hanno aggredito con una furia incredibile, con un’aggressività mai vista prima. È da agosto che scappano dal loro recinto, temevamo potessero far male a qualche altro animale o qualche persona ed è successo. Il mio Ercole è pieno di buchi, sono dal veterinario per capire se servono altre cure oltre a quelle per le ferite. Aspetto il mio referto per poi capire se denunciare, carabinieri e polizia locale li ho allertati. Di certo non si può avere paura mentre si passeggia per le vie del nostro quartiere. Ringrazio l’angelo che mi ha fatto salire sulla sua auto e ha salvato me ed il mio cane, senza di lui Ercole sarebbe stato sbranato al 100%».
