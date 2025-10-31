Jack russel ferito in casa da due grossi cani, avevano appena aggredito una signora a Bizzozero

Molto spavento ieri sera nel rione di Bizozzero, dove una donna, appena rientrata in casa con il suo cagnolino è stata colta di sorpresa da due cani di grossa taglia e piuttosto aggressivi che sono entrati nella sua abitazione.

A raccontare l’accaduto è Letizia, una nostra lettrice: «Ieri sera poco dopo le 19 sono tornata a casa con il mio cane. Una volta parcheggiata l’auto all’interno del piccolo condominio dove abito mi sono incamminata dal garage alla porta di casa mia al piano terra seguita dal mio cagnolino, un jack russel di 13 anni. Appena aperta la porta di casa ho sentito abbaiare mi sono girata e il mio cane è entrato in casa di corsa inseguito da due cani di grossa taglia mai visti, senza collare che sono entrati nell’appartamento».

Letizia è riuscita a cacciare i due cani, anche grazie all’intervento dei vicini di casa che sono intervenuti, ma una volta chiusa la porta di casa si è accorta che il suo cagnolino era stato aggredito e ferito in modo serio. «E’ vivo, per fortuna, ma questa mattina ha dovuto essere sedato e operato per poter ricucire le ferite e mettere un drenaggio».

I due cani – due esemplari di grossa taglia, simili per pelo e struttura ad Akita americani – sono stati portati via dalla Polizia locale chiamata dai vicini. Si è poi scoperto che gli animali vagavano da tutto il giorno nella zona di Bizzozero, tra viale Borri e via Monte Generoso e che poco prima dell’attacco al Jack russel aveva aggredito una donna con il suo cane (LEGGI LA TESTIMONIANZA DELLA PRIMA AGGRESSIONE)

Sulla pagina Facebook Bizzozero e Bizzozeresi, il racconto dell’altra donna aggredita e le foto dei due cani (qui sopra) «Sono io la signora aggredita – scrive Silvia – Per fortuna due signore gentilissime mi hanno fatto salire subito sulla loro auto. E’ stato un grande spavento perché uno dopo l’altro erano saltati addosso al mio cagnolino».