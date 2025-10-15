Varese News

Gallarate/Malpensa

“Aragoste a Manhattan” al cineforum delle Arti di Gallarate. In collegamento con il regista

Una proiezione speciale, nel calendario del cineforum d'autunno: dopo la proieizione si potrà parlare con Alonso Ruizpalacios

aragoste a manhattan

Al Cineforum di giovedì 16 ottobre, alle “Arti” di Gallarate viene proiettato il film “Aragoste a Manhattan” di Alonso Ruizpalacios.

Nel suo film il regista svela i diversi confini tra le persone: quello tra bianchi e non bianchi, America e Messico, padroni e lavoratori, parla di immigrazione, con il suo carico di emozioni, di rivendicazioni, di immaginazione e di grande solitudine dei personaggi.

Come sempre saranno due le proiezioni: una alle 15 e una alle 21.

La storia è ambientata a Manhattan, al The Grill, ristorante iperfrequentato di New York dove lavora una moltitudine di persone di varie etnie, tra cucina, sala e uffici. Ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue isterie. Tra di loro ci sono Estela, che trova un posto di lavoro, Julia, che dovrà prendere una decisione importante e Pedro, a cui l’esperienza di cuoco cambierà per sempre la vita.

Con la proiezione delle ore 21, le Arti sperimentano un evento importante: in collaborazione con ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) si collegherà in contemporanea con altre Sale delle Comunità sparse in Italia che proiettano lo stesso film e alla fine il Regista stesso sarà a disposizione per rispondere alle domande degli spettatori.

Riparte il “CineArtiForum”: ecco il programma del ciclo d’autunno del cineforum a Gallarate

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.