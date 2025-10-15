“Aragoste a Manhattan” al cineforum delle Arti di Gallarate. In collegamento con il regista

Al Cineforum di giovedì 16 ottobre, alle “Arti” di Gallarate viene proiettato il film “Aragoste a Manhattan” di Alonso Ruizpalacios.

Nel suo film il regista svela i diversi confini tra le persone: quello tra bianchi e non bianchi, America e Messico, padroni e lavoratori, parla di immigrazione, con il suo carico di emozioni, di rivendicazioni, di immaginazione e di grande solitudine dei personaggi.

Come sempre saranno due le proiezioni: una alle 15 e una alle 21.

La storia è ambientata a Manhattan, al The Grill, ristorante iperfrequentato di New York dove lavora una moltitudine di persone di varie etnie, tra cucina, sala e uffici. Ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue isterie. Tra di loro ci sono Estela, che trova un posto di lavoro, Julia, che dovrà prendere una decisione importante e Pedro, a cui l’esperienza di cuoco cambierà per sempre la vita.

Con la proiezione delle ore 21, le Arti sperimentano un evento importante: in collaborazione con ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) si collegherà in contemporanea con altre Sale delle Comunità sparse in Italia che proiettano lo stesso film e alla fine il Regista stesso sarà a disposizione per rispondere alle domande degli spettatori.