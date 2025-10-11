Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Arrivano nel bosco per spacciare ma tra gli alberi spuntano gli agenti. Tre spacciatori in manette tra Busto Arsizio e Castano

Sequestrati cocaina, eroina, hashish e una pistola 357 magnum risultata rubata. All'azione hanno partecipato anche i Carabinieri e la Polizia Locale

droga pistola pusher polizia

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Busto Arsizio, insieme alla Procura della Repubblica e alla Polizia Locale di Castano Primo, ha portato all’arresto di tre spacciatori nei boschi del basso Varesotto e dell’alto Milanese. Sequestrati cocaina, eroina, hashish e una pistola 357 magnum risultata rubata.

L’operazione nei boschi dello spaccio

Il blitz è scattato nei giorni scorsi nei boschi tra Castano Primo e la zona sud di Busto Arsizio, noti per essere luoghi di spaccio abituali. Dopo un’attività di osservazione, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Busto – con il supporto della Sezione di polizia giudiziaria della Procura e di una pattuglia dei Carabinieri di Castano Primo – hanno cinturato l’area in attesa dell’arrivo dei pusher. All’apparire dei tre spacciatori, i poliziotti sono intervenuti bloccandoli nonostante un tentativo di fuga.

Droga nascosta sotto terra e una pistola carica

Durante la perquisizione dell’area, gli agenti hanno recuperato dosi di cocaina, eroina e hashish pronte per lo smercio, oltre a bilancini di precisione e pellicola trasparente usata per confezionare le dosi. La droga era stata nascosta sotto terra e tra le foglie, o abbandonata durante la fuga.

Fondamentale l’intervento delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno permesso di individuare anche uno zainetto gettato nella boscaglia. Al suo interno è stata ritrovata una pistola revolver modello 357 magnum, carica e pronta all’uso. L’arma è risultata rubata a Milano nel gennaio scorso durante un furto in abitazione.

Gli arrestati: due clandestini e un incensurato

I tre uomini arrestati sono di origine marocchina, con età comprese tra i 29 e i 52 anni. Due di loro risultano irregolari sul territorio italiano e con precedenti specifici per spaccio di droga. Solo il più giovane è risultato incensurato e in regola con i documenti. I tre sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.