Atti vandalici contro la sede del Circolo Lenin a Varese, Rifondazione Comunista: “Gravissimo attacco di matrice fascista”

Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Varese esprime piena solidarietà ai militanti del Circolo Lenin del Partito Comunista Rivoluzionario, colpiti nei giorni scorsi da un grave atto vandalico.

La sede del circolo, a Varese, è stata oggetto di un attacco che ha visto le vetrine imbrattate con feci animali e colpite con bottiglie. Si tratta del secondo episodio simile nel corso dell’anno.

“Un atto vile e antidemocratico”

«Si tratta di una vile azione che dimostra l’intolleranza ideologica e la totale incapacità di confronto di chi l’ha compiuta» – commenta il PRC in una nota – «Un attacco che evidenzia una matrice fascista, incapace di misurarsi sul piano delle idee e del dibattito politico».

Rifondazione Comunista condanna con fermezza il gesto, definendolo un tentativo di intimidazione che nulla ha a che vedere con una società democratica.

Solidarietà ai giovani del Circolo Lenin

«Esprimiamo stima per l’impegno e le attività del Circolo Lenin – aggiunge il PRC – e ammirazione per il coraggio dimostrato dai giovani compagni di fronte a questo episodio».

Rifondazione sottolinea come il gesto non abbia fermato né intimorito chi porta avanti quotidianamente attività politiche e culturali sul territorio, ma anzi rafforzi la determinazione nel continuare a lavorare per un confronto aperto e basato sulle idee.