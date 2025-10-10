Autunno tra castagne e viaggi spaziali al Parco Pineta di Tradate

Tutti i poteri del Fuoco e il cielo di Halloween in EcoPlanetario, laboratori, giochi, esplorazioni e caldarroste al Centro diattico nel pomeriggio di domenica 12 ottobre

La nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate è un pomeriggio che celebra il bello della stagione autunnale, con caldarroste ed esplorazioni nella natura che cambia colore.

Contemporaneamente, in EcoPalentario, non una ma ben due proposte di viaggio spaziale per piccoli astronauti per scoprire tutto il potere del Fuoco del nostro Sole o per esplorare il cielo di Halloween.

Per tutto il pomeriggio saranno disponibili fumanti caldarroste a cura dell’associazione I Benandanti (donazione a sostegno delle attività dell’APS).

FUOCO

Calore, luce, energia, tutto questo e molto altro è associato a questo elemento. Il fuoco, considerato dai primi filosofi l’elemento che formava gli astri, ha permesso di sopravvivere ai nostri antenati, ha cambiato il modo di muoversi e di viaggiare, ha portato luce nelle tenebre.

Raccogliamo le nostre energie e avventuriamoci tra stelle e pianeti alla ricerca del Fuoco scoprendo insieme quanto sia fondamentale per la nostra vita.

Partecipazione consigliata a viaggiatori maggiori di 9 anni.

IL CIELO DI HALLOWEEN

Andiamo a scoprire il cielo della notte più spaventosa dell’anno… Che sorprese ci riserverà? Troveremo fantasmi, streghe e zucche in giro per l’universo o rimarranno solo nelle storie e leggende celtiche? Sarete abbastanza coraggiosi da partire con noi per questo viaggio?

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 – per i più piccoli – e 15.30 – per tutti, dai 9 anni – ed è prenotabile a QUESTO LINK.

LABORATORI

Raccontare a fumetti il Parco Pineta

Laboratorio gratuito per ragazzi dagli 11 anni in su a cura di Fabio Folla.

Prenotazione in loco. Inizio laboratorio 14.30, poi ogni ora.

Gnomi, gufi e scoiattoli

Laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta