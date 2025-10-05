Bizzozero festeggia la Madonna del Santo Rosario: una settimana di fede e comunità

Dal 6 al 13 ottobre 2025 la Parrocchia dei Santi Martiri Evasio e Stefano di Bizzozero, a Varese, vivrà la tradizionale Festa Patronale della Madonna del Santo Rosario, un appuntamento molto atteso dalla comunità e arricchito quest’anno da alcune novità. Si parte lunedì 6 ottobre con una serata meditativa nella chiesa di Santo Stefano, accompagnata dal Coro San Jose e guidata nelle riflessioni da don Luigi Pisoni, parroco della Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi.

Mercoledì 8, alle 21, la Santa Messa sarà celebrata dai sacerdoti nativi della parrocchia e da quelli che vi hanno svolto parte del loro ministero; seguirà un rinfresco conviviale per ritrovare amici e volti cari. Venerdì 10 il pomeriggio sarà dedicato agli anziani, con benedizione in chiesa e merenda in oratorio. Alle 19.00 verrà inaugurata la mostra “Santo Stefano – luogo del cuore F.A.I.”, con i disegni della chiesa realizzati dai bambini dell’istituto comprensivo Varese 4.

Dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e, alle 20.45, tornerà il gioco-quiz “Grande Cervellone, l’originale” con squadre fino a dieci persone e premi come prodotti locali e attività ricreative. Sabato 11, dopo la Santa Messa vigiliare delle 18.00, la processione con la statua della Madonna attraverserà le vie del quartiere. In oratorio stand gastronomico dalle 19.30 e serata karaoke con “Paola e Christian Music” dalle 21.00.

laDomenica 12 sarà il cuore della festa: alle 11.15 Messa solenne, durante la quale saranno ricordati gli anniversari di matrimonio delle coppie iscritte. Seguiranno il pranzo comunitario (su prenotazione), la tombolata con ricchi premi e, alle 16.30, l’adorazione eucaristica. Lunedì 13 ottobre, alle 21.00, la Messa in memoria dei defunti chiuderà la settimana. Durante il fine settimana sarà possibile visitare la mostra e partecipare alla vendita di torte e dolci casalinghi in oratorio.