Campionissimi e amatori in gara insieme: 300 iscritti per il Green Pistons

Fine settimana dedicato all’enduro a Cassano Magnano e dintorni: quello tra sabato 1 e domenica 2 novembre è infatti il weekend del Green Pistons, la partecipata e attesa manifestazione giunta alla 25a edizione nella quale accanto ad alcuni piloti di altissimo rango partecipano numerosissimi amatori delle due ruote tassellate.

Sono infatti ben 300 gli iscritti provenienti da 12 regioni italiane ma anche da Svizzera e Francia, pronti a misurarsi con le cinque prove previste dal regolamento: con loro ci saranno alcuni fenomeni del calibro di Hamish Macdonald, neo campione del mondo di enduro di classe E3 con il team varesotto Sherco CH Racing guidato da Fabrizio Azzalin e basato ad Albizzate.

Macdonald non sarà l’unico professionista in lizza ai Green Pistons: a Cassano Magnago arriverà per esempio il brianzolo Morgan Lesiardo, campione d’Italia enduro, ex crossista e pilota ufficiale di casa Triumph; con lui anche Luca Piersigilli, protagonista del Mondiale 2025 disputato su moto Beta. Al via anche Alessandro Botturi, veterano bresciano con tante esperienze alle spalle e top rider della Yamaha, il varesino Francesco Montanari che è pilota ufficiale di Aprilia, l’ex iridato della Bajas World Cup Alessandro Ruoso e poi uno degli idoli di casa, Ottavio Missoni, già in lizza alla Dakar e in sella a una Kove 800 Rally.

Il 25° Green Pistons prevede un tracciato con 80 chilometri di prove cronometrate tra i territori di Cassano Magnago, Cairate, Carnago, Oggiona S. Stefano e Castelseprio. Si parte sabato nel pomeriggio alle 18 per concludere in notturna alle 22, mentre domenica motori accesi tra le 9.30 e le 15. Quello del sabato è un prologo molto atteso nell’area di via Marconi tra Oggiona e Cassano, illuminata a giorno per le sfide acrobatiche. Nello stesso teatro, alla domenica, il Trofeo Green Pistons mentre sul tracciato fettucciato di Cairate sarà assegnato il Memorial Ilario Rustighini.

Come di consueto l’organizzazione è in capo al Moto Club Green Pistons che conta su 40 volontari e appassionati (in pratica tutti rinunciano a gareggiare nell’evento di casa), già impegnati a pulire e allestire i tratti boschivi attraversati dalle prove. Un’attenzione che proseguirà dopo la disputa delle gare, perché sono previste giornate ecologiche molto partecipate così da ripulire le aree verdi da eventuali detriti e rifiuti.

Partenza, arrivo e premiazioni – con il villaggio espositivo – sono fissati all’oratorio S. Carlo di Cassano, vicino al parco della Magana. Qui un’esposizione di decine di fotografie narra la storia dell’evento, a partire dall’origine della regolarità con il “Trofeo Bustese” degli anni ’60 che solcava brughiera, boschi e sentieri tra i fiumi Olona, Arno e Rile. Tra le numerose immagini esposte quelle di Mauro Miele protagonista nel “Bustese” e poi divenuto primo pilota italiano a trionfare in un GP del mondiale motocross (1979) e poi campione del mondo rally masters 2022.