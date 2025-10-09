Castagne e sci: riparte l’attività dello Sci Club Assi di Somma Lombardo

Varese News

Profumi d’autunno, momenti di festa in piazza e la voglia di tornare in pista. Lo Sci Club di Somma Lombardo presenta il calendario delle attività per la stagione 2025/2026.

La 43ª Castagnata Sommese
Si parte con il tradizionale appuntamento con la Castagnata Sommese, che ha raggiunto l’incredibile traguardo della  43ª edizione, si terrà in piazza Visconti nelle giornate di sabato 25, domenica 26, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025.
Un’occasione di incontro e convivialità con castagne calde, vin brulè e salamini alla piastra, per festeggiare insieme l’arrivo dell’autunno.

Il 27° Corso di Sci Alpino

Con l’arrivo dell’inverno, lo Sci Club ripropone il tradizionale corso di sci alpino e snowboard, giunto alla 27ª edizione.
Le lezioni si svolgeranno il sabato pomeriggio a Domobianca, località sciistica rinnovata e a poco più di un’ora da Somma Lombardo, nelle seguenti date:

17 gennaio 2026
24 gennaio 2026
31 gennaio 2026
7 febbraio 2026
14 febbraio 2026

Una nota speciale riguarda i ragazzi fino alla quinta elementare che non hanno mai sciato: per loro le ore di lezione saranno gratuite.
Al termine del percorso, è prevista la tradizionale gara di fine corso.
I soci avranno inoltre diritto a sconti sullo skipass e agevolazioni sulle consumazioni al self-service.

Gare e competizioni

Il calendario proseguirà con due appuntamenti agonistici: 21 febbraio 2026 a Domobianca, gara promozionale aperta agli atleti degli sci club della provincia di Varese, maschili e femminili, delle categorie Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti/Giovani. 28 e 29 marzo 2026 a Chiesa Valmalenco, si svolgerà il Campionato Provinciale Varese – Milano.
