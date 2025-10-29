Castagne, zucche e musica, ad Angera un fine settimana pieno di eventi
Domenica sarà anche l'ultimo giorno per visitare la Rocca di Angera prima della chiusura per la pausa invernale
Tanti gli eventi in programma che animano il fine settimana dell’1 e 2 novembre ad Angera. Due giorni da vivere in riva al Lago maggiore tra celebrazioni istituzionali e i sapori della tradizione, ma anche concerti, artigianato e cultura.
Sapori d’autunno sul lungolago
Sabato e domenica, dalle 10:00 in poi, alla tensostruttura di Piazza Garibaldi si gustano i piatti tipici della tradizione come trippa, polenta e caldarroste. La cucina è attiva sabato sia a pranzo che a cena, mentre domenica solo a pranzo.
Alle 21:00 di sabato, sempre sul lungolago, è in programma il concerto dei cori alpini: un appuntamento che unisce musica e memoria, con canti popolari e tradizionali eseguiti dal vivo.
Domenica tra cultura e ricordo
Domenica 2 novembre si comincia con le celebrazioni per la commemorazione dei caduti. Il ritrovo è alle 9:45 alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per la messa. Al termine, il corteo accompagna i partecipanti fino al Monumento ai caduti in Piazza della Vittoria, con la musica del Corpo musicale Santa Cecilia. La mattinata si conclude in Sala Consiliare con un momento dedicato agli studenti delle scuole.
Per gli amanti della cultura, domenica è l’ultima occasione per visitare la Rocca di Angera prima della chiusura stagionale. Il castello è aperto al pubblico dalle 10:00 alle 17:00 (ultimo ingresso).
Sempre domenica, dalle 14.30 alle 18.30, è aperto anche il Museo archeologico di via Marconi, mentre gli spazi del Kapannone dei Libri in via Verdi 35 si possono visitare dalle 15:00 alle 17:00.
Creatività e sapori con la Festa della Zucca
Dalle 9:00 alle 19:00 di domenica 2 novembre, torna anche la Festa della Zucca a cura dell’associazione Mani magiche: lungo le vie del centro sarà possibile curiosare tra le bancarelle degli hobbisti, dei creativi e degli espositori di prodotti tipici.
