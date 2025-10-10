Cecilia Zanzi presidente degli Agronomi e Forestali di Varese

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese ha ufficializzato l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che guiderà l’ente nel quadriennio 2025-2029. Alla presidenza è stata eletta Cecilia Zanzi, affiancata da una squadra di professionisti del settore.

Il nuovo Consiglio per il quadriennio 2025-2029

Dopo la chiusura delle votazioni e l’insediamento ufficiale del 6 ottobre 2025, il nuovo Consiglio dell’Ordine ha assunto le proprie funzioni. La comunicazione è stata trasmessa agli enti istituzionali e agli iscritti all’albo tramite notifica formale.

Questi i membri del nuovo direttivo:

Presidente: Cecilia Zanzi – Dottore Agronomo

Vicepresidente: Fabio Mori – Dottore Agronomo Junior

Segretario: Marco Inversini – Dottore Agronomo

Tesoriere: Giorgio Colombo – Dottore Agronomo

Consiglieri:

Avila Correia de Vasconcelos Josè Victor – Dottore Agronomo

Alessandro Bellani – Dottore Agronomo

Fabio Carella – Dottore Agronomo

Giulia Nocella – Dottore Agronomo

Elena Savarese – Dottore Agronomo

Compiti e ruolo dell’Ordine

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali opera a tutela della professione e a supporto del corretto esercizio delle attività in ambito agronomico, ambientale e forestale. Il Consiglio ne è l’organo esecutivo, con competenze su formazione, deontologia, aggiornamento professionale e rappresentanza verso istituzioni e cittadini.