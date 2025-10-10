Cecilia Zanzi presidente degli Agronomi e Forestali di Varese
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali opera a tutela della professione e a supporto del corretto esercizio delle attività in ambito agronomico, ambientale e forestale
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese ha ufficializzato l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che guiderà l’ente nel quadriennio 2025-2029. Alla presidenza è stata eletta Cecilia Zanzi, affiancata da una squadra di professionisti del settore.
Il nuovo Consiglio per il quadriennio 2025-2029
Dopo la chiusura delle votazioni e l’insediamento ufficiale del 6 ottobre 2025, il nuovo Consiglio dell’Ordine ha assunto le proprie funzioni. La comunicazione è stata trasmessa agli enti istituzionali e agli iscritti all’albo tramite notifica formale.
Questi i membri del nuovo direttivo:
Presidente: Cecilia Zanzi – Dottore Agronomo
Vicepresidente: Fabio Mori – Dottore Agronomo Junior
Segretario: Marco Inversini – Dottore Agronomo
Tesoriere: Giorgio Colombo – Dottore Agronomo
Consiglieri:
Avila Correia de Vasconcelos Josè Victor – Dottore Agronomo
Alessandro Bellani – Dottore Agronomo
Fabio Carella – Dottore Agronomo
Giulia Nocella – Dottore Agronomo
Elena Savarese – Dottore Agronomo
Compiti e ruolo dell’Ordine
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali opera a tutela della professione e a supporto del corretto esercizio delle attività in ambito agronomico, ambientale e forestale. Il Consiglio ne è l’organo esecutivo, con competenze su formazione, deontologia, aggiornamento professionale e rappresentanza verso istituzioni e cittadini.
