Cercasi testimoni per l’incidente di via Brogioli a Cassano Magnago
Lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate lancia un appello per la ricerca di testimoni riguardo a un incidente stradale avvenuto il 30 settembre
Lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate lancia un appello per la ricerca di testimoni riguardo a un incidente stradale avvenuto a Cassano Magnago, all’intersezione tra via Brogioli e via Scesa, intorno alle 9:30 del 30 settembre.
Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista pensionato di 67 anni, che ha riportato gravi lesioni: dopo i primi accertamenti, sono state riscontrate fratture scomposte agli arti. Inizialmente soccorso in condizioni che sembravano lievi e trasportato all’ospedale di Gallarate, le sue condizioni hanno richiesto il ricovero e il prossimo intervento chirurgico previsto per la settimana entrante.
La dinamica dell’incidente
Secondo quanto riportato nella nota stampa, l’incidente ha coinvolto una motocicletta e una Fiat 500 di colore antracite.
Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, un’ambulanza e la Polizia locale di Cassano Magnago per i rilievi.
L’appello ai cittadini
A quattro giorni dall’accaduto, Levato Fabio Franco, legale rappresentante dello studio incaricato, ha comunicato la necessità di raccogliere testimonianze utili a ricostruire con precisione l’accaduto.
“Siamo alla ricerca di chiunque abbia assistito all’incidente stradale di martedì mattina – sottolinea lo Studio Risarcimenti – ogni dettaglio potrebbe essere determinante”.
Chi fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a contattare lo studio ai seguenti numeri: 0331-1855039 / 375-5579169.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.