Cercasi testimoni per l’incidente di via Brogioli a Cassano Magnago

Lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate lancia un appello per la ricerca di testimoni riguardo a un incidente stradale avvenuto a Cassano Magnago, all’intersezione tra via Brogioli e via Scesa, intorno alle 9:30 del 30 settembre.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista pensionato di 67 anni, che ha riportato gravi lesioni: dopo i primi accertamenti, sono state riscontrate fratture scomposte agli arti. Inizialmente soccorso in condizioni che sembravano lievi e trasportato all’ospedale di Gallarate, le sue condizioni hanno richiesto il ricovero e il prossimo intervento chirurgico previsto per la settimana entrante.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato nella nota stampa, l’incidente ha coinvolto una motocicletta e una Fiat 500 di colore antracite.

Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, un’ambulanza e la Polizia locale di Cassano Magnago per i rilievi.

L’appello ai cittadini

A quattro giorni dall’accaduto, Levato Fabio Franco, legale rappresentante dello studio incaricato, ha comunicato la necessità di raccogliere testimonianze utili a ricostruire con precisione l’accaduto.

“Siamo alla ricerca di chiunque abbia assistito all’incidente stradale di martedì mattina – sottolinea lo Studio Risarcimenti – ogni dettaglio potrebbe essere determinante”.

Chi fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a contattare lo studio ai seguenti numeri: 0331-1855039 / 375-5579169.