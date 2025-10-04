“Ci vediamo Da Mario prima o poi”, a Fagnano Olona si canta insieme

Questa volta il maltempo non si è frapposto con i festeggiamenti e il bar “Da Mario” ha avuto la sua serata inaugurale di musica e convivialità.

A distanza di una settimana dai momenti ufficiali che avevano avviato ufficialmente l’attività del nuovo chiosco del parchetto di Bergoro, volontari e amici della cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” hanno finalmente potuto vivere una serata di festa.

Venerdì 26 settembre in tanti avevano partecipato all’atteso taglio del nastro, che aveva portato in Valle Olona numerose autorità, come il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente della provincia Marco Magrini, il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco fagnanese Marco Baroffio e il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto Federico Visconti.

Insieme a loro, tanti fagnanesi e abitanti nei paesi limitrofi erano andati a curiosare e ad applaudire la nuova attività della cooperativa sociale, che offre una seconda opportunità a tanti detenuti ed ex detenuti che, dopo scelte sbagliate nel loro passato, possono guardare al futuro con ottimismo, con la possibilità di guadagnarsi onestamente da vivere.

Dopo l’inaugurazione, dunque, venerdì 3 ottobre si è potuto finalmente festeggiare con il tributo a Luciano Ligabue grazie alla band “Tra Liga e realtà”, le Prison Beer e una serata mangiereccia con gustosi panini con la salamella.

In tanti hanno risposto “presente” all’invito della cooperativa e hanno intonato a fine concerto quel “Ci vediamo da Mario prima o poi”.

Un buon augurio per un bar in cui oltre al caffè sarà servita una gioia contagiosa e un sorso di umanità.

Don David Maria Riboldi, anima della cooperativa, era stato proprio nel pomeriggio di venerdì a Radio Materia per parlare di carcere e diritti, insieme a Nino Caianiello. Qui per ascoltare la puntata.