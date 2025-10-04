Varese News

“Ci vediamo Da Mario prima o poi”, a Fagnano Olona si canta insieme

È arrivato il momento della festa per il bar "Da Mario", il nuovo progetto della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele. Venerdì 3 ottobre, una settimana dopo l'inaugurazione, finalmente il tributo a Ligabue e il momento corale cantando "Ci vediamo Da Mario prima o poi"

Da mario Fagnano Olona festa

Questa volta il maltempo non si è frapposto con i festeggiamenti e il bar “Da Mario” ha avuto la sua serata inaugurale di musica e convivialità.

A distanza di una settimana dai momenti ufficiali che avevano avviato ufficialmente l’attività del nuovo chiosco del parchetto di Bergoro, volontari e amici della cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” hanno finalmente potuto vivere una serata di festa.

Venerdì 26 settembre in tanti avevano partecipato all’atteso taglio del nastro, che aveva portato in Valle Olona numerose autorità, come il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente della provincia Marco Magrini, il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco fagnanese Marco Baroffio e il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto Federico Visconti.

Dietro il bancone “Da Mario” ci sarà più di una birra o di un buon caffè, a Fagnano Olona l’inaugurazione del bar solidale

Insieme a loro, tanti fagnanesi e abitanti nei paesi limitrofi erano andati a curiosare e ad applaudire la nuova attività della cooperativa sociale, che offre una seconda opportunità a tanti detenuti ed ex detenuti che, dopo scelte sbagliate nel loro passato, possono guardare al futuro con ottimismo, con la possibilità di guadagnarsi onestamente da vivere.

Da mario Fagnano Olona festa

Dopo l’inaugurazione, dunque, venerdì 3 ottobre si è potuto finalmente festeggiare con il tributo a Luciano Ligabue grazie alla band “Tra Liga e realtà”, le Prison Beer e una serata mangiereccia con gustosi panini con la salamella.

In tanti hanno risposto “presente” all’invito della cooperativa e hanno intonato a fine concerto quel “Ci vediamo da Mario prima o poi”.

Da mario Fagnano Olona festa

Un buon augurio per un bar in cui oltre al caffè sarà servita una gioia contagiosa e un sorso di umanità.

Don David Maria Riboldi, anima della cooperativa, era stato proprio nel pomeriggio di venerdì a Radio Materia per parlare di carcere e diritti, insieme a Nino Caianiello.  Qui per ascoltare la puntata.

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
