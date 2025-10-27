Ciclone Uyba: 3-0 a Vallefoglia con dedica a Boldini

Finisce come nella foto di apertura la partita della Uyba, vincente e convincente contro Vallefoglia. Finisce con tutta la squadra sorridente accanto a una – altrettanto sorridente – Jennifer Boldini seduta al centro, a terra, con tutore sul ginocchio sinistro e stampella accanto. Un’immagine che da sola descrive la settimana delle Farfalle, terminata nel migliore dei modi sul campo dopo i giorni difficili dell’infortunio della palleggiatrice/capitana e del ricorso al mercato per la sua sostituzione.

Galleria fotografica UYBA Volley – Vallefoglia 3-0 4 di 16

A scacciare le nuvole ci hanno pensato le ragazze di Barbolini, autrici di una prova solidissima contro una comunque ambiziosa Vallefoglia, stritolata 3-0 in meno di un’ora e mezzo di gioco alla E-Work Arena. I parziali parlano di un match senza particolare storia: 21, 23 e 12 i punti della Megabox di fronte a una Eurotek Laica determinata come non mai.

Le biancorosse hanno retto molto bene in difesa, con Gennari ottima in ricezione accanto a Pelloni, mentre in attacco è stata grande protagonista la centrale, Katja Eckl. L’altoatesina (premiata MVP) ha messo a terra ben 13 punti, seconda solo alla solita Obossa (19) per “fatturato offensivo” ma con una redditività altissima: l’80%.

Proprio i muri di Eckl hanno chiuso un primo set equilibrato fino a oltre metà: Busto ha poi premuto l’acceleratore con le bande e i punti di Parra e Gennari hanno scavato un solco rifinito dalla centrale bolzanina (25-21). Il set centrale è stato il più combattuto, con Barbolini costretto a togliere Van Avermaet per una pallonata al volto. Poco male perché Torcolacci si è fatta (nuovamente) trovare pronta, ha confermato solidità sotto rete e si è presa anche il lusso di un muro decisivo nel finale (25-23).

Sotto di due e messa alle corde dalla Eurotek, Vallefoglia si è poi letteralmente arresa e il terzo set è risultato una marcia trionfale biancorossa comandata da Obossa, con tanto di esordio in A1 per l’egiziana Metwally.

«È stata una settimana difficile per lo stop di Jennifer, ma grazie all’arrivo di Schmit siamo riuscite a mantenere alto il livello di allenamento e a presentarci pronte per questa sfida – ha spiegato proprio Eckl in sala stampa – I primi due set sono stati molto combattuti, poi abbiamo preso il volo. Sono davvero felice che la squadra abbia spinto fino all’ultimo: questa vittoria è tutta per la nostra capitana».

Eurotek Laica UYBA – Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

(25-21, 25-23, 25-12)

Busto A.: Battista 1, Pelloni (L), Gennari 9, Metwally 1, Seki 2, Van Avermaet 2, Schmit ne, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 19, Eckl 13, Torcolacci 3, Parra 7, Auteri ne. All. Barbolini.

Vallefoglia: Bici 12, Feduzzi, Carletti 1, Giovannini 4, De Bortoli (L), Candi 4, Bortolucci ne, Thokbuom 3, Butigan, Mitkova ne, Ungureanu 4, Stoyanova 1, Omoruyi 9, Lazaro Castellanos 5. All. Pistola.

Arbitri: Brancati – Giardini.

Note – Durata: 28, 30, 21. Tot. 1h 26′. Spettatori: 1157.

UYBA: Battute vincenti 6, battute errate 7, muri 7, attacco 37%, ricezione 67%, errori 13.

Vallefoglia: Battute vincenti 3, battute errate 4, muri 4, attacco 29%, ricezione 54%, errori 18.