Clangore di spade e armature a Fuori Frequenza. Ospiti i “Magli d’Acciaio” e la scherma medievale
Appuntamento imperdibile su Radio Materia giovedì 16 ottobre alle 21 con Hobbeat, Gian e Giuseppe che intervisteranno alcuni componenti dell'associazione che tramanda le Arti Marziali Storiche Europee in Armatura
Giovedì 16 ottobre, alle 21:00, torna su Radio Materia (www.radiomateria.it) una nuova puntata di Fuori Frequenza, condotta da Hobbeat, Gian e Giuseppe.
Questa volta il trio del giovedì ha deciso di stupire il pubblico con una serata dal sapore medievale. Ospiti speciali della serata saranno i rappresentanti dell’associazione sportiva dilettantistica “I Magli d’Acciaio”, realtà varesina che dal 2013 promuove e insegna le Arti Marziali Storiche Europee in Armatura (HEMA In Armis).
Nata con l’obiettivo di riscoprire le antiche tecniche di combattimento del XV secolo, l’associazione si ispira a trattati storici come il Flos Duellatorum del maestro Fiore dei Liberi. Gli atleti vengono addestrati all’uso, a impatto pieno, delle principali armi utilizzate nei tornei in steccato medievali: spada a due mani, lancia, azza e daga, senza tralasciare le tecniche di corpo a corpo conosciute come “abrazar”.
Oltre all’aspetto sportivo, I Magli d’Acciaio si distinguono per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico attraverso rievocazioni, mostre ed eventi culturali. Le loro attività sono pensate per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, dai turisti alle famiglie, fino alle scolaresche.
La Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” si allena ogni martedì e venerdì sera presso la palestra Le Officine di Castiglione Olona (VA), continuando a portare avanti con passione la tradizione della scherma medievale.
Durante la puntata, Hobbet, Gian e Giuseppe accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra storia, sport e cultura, scoprendo da vicino come si vive oggi la scherma storica in armatura e quali valori si celano dietro quest’antica disciplina.
Le foto utilizzate per la presentazione sono state realizzate dal fotografo Horses Li durante il Palio di Lentate sul Seveso, il 14 settembre.
