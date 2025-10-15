Clangore di spade e armature a Fuori Frequenza. Ospiti i “Magli d’Acciaio” e la scherma medievale

Giovedì 16 ottobre, alle 21:00, torna su Radio Materia (www.radiomateria.it) una nuova puntata di Fuori Frequenza, condotta da Hobbeat, Gian e Giuseppe.

Questa volta il trio del giovedì ha deciso di stupire il pubblico con una serata dal sapore medievale. Ospiti speciali della serata saranno i rappresentanti dell’associazione sportiva dilettantistica “I Magli d’Acciaio”, realtà varesina che dal 2013 promuove e insegna le Arti Marziali Storiche Europee in Armatura (HEMA In Armis).

Nata con l’obiettivo di riscoprire le antiche tecniche di combattimento del XV secolo, l’associazione si ispira a trattati storici come il Flos Duellatorum del maestro Fiore dei Liberi. Gli atleti vengono addestrati all’uso, a impatto pieno, delle principali armi utilizzate nei tornei in steccato medievali: spada a due mani, lancia, azza e daga, senza tralasciare le tecniche di corpo a corpo conosciute come “abrazar”.

Oltre all’aspetto sportivo, I Magli d’Acciaio si distinguono per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico attraverso rievocazioni, mostre ed eventi culturali. Le loro attività sono pensate per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, dai turisti alle famiglie, fino alle scolaresche.

La Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio” si allena ogni martedì e venerdì sera presso la palestra Le Officine di Castiglione Olona (VA), continuando a portare avanti con passione la tradizione della scherma medievale.

Durante la puntata, Hobbet, Gian e Giuseppe accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio tra storia, sport e cultura, scoprendo da vicino come si vive oggi la scherma storica in armatura e quali valori si celano dietro quest’antica disciplina.

Le foto utilizzate per la presentazione sono state realizzate dal fotografo Horses Li durante il Palio di Lentate sul Seveso, il 14 settembre.

ASCOLTA LE PUNTATE PRECEDENTI